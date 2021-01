BIDEN UPRAVO DOKAZAO ŠTO MU JE PRIORITET: Veliki povratak SAD-a u globalnu akciju za klimu – ovo je plan do 2030.

Sjedinjene Države u ponedjeljak se vraćaju u globalnu akciju za klimu na virtualnom Samitu o prilagodbi klimi koji treba predložiti praktična rješenja kako bi planet bio otporniji na učinke klimatskih promjena.

Ni tjedan dana pošto je predsjednik Joe Biden objavio povratak Sjedinjenih Država u Pariški sporazum o klimi iz 2015., njegov posebni izaslanik John Kerry pridružuje se u ponedjeljak dvadesetak svjetskih čelnika, među kojima su sadašnji i bivši glavni tajnik UN-a Antonio Guterres te Ban Ki-moon, zamjenik kineskog premijera Han Zheng, njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Boris Johnson i drugi čelnici.

🇺🇸 The USA has rejoined the Paris Agreement and shelved the polluting Keystone Pipeline on day one of Joe Biden's presidency.

💚 With COP26 and the G7 summit coming, the UK has a chance to join him in his leadership on climate action.

💪 Let's do it.https://t.co/NjFyszQOFw

— The Green Party (@TheGreenParty) January 21, 2021