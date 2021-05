BIBLIJA KAKVU ZNAMO ODLAZI U POVIJEST! Iscurili skandalozni detalji koji nikad nisu objavljeni, a ove drastične izmjene će itekako odjeknuti

Krivo prevedena Božja zapovijed, skandalozan stih iz Knjige Izlaska i rodno neutralni izrazi još će nekako i proći, ali – Marija više nije djevica?!? Bojimo se i pomisliti na reakcije Crkve

Nikada nije postojala knjiga o kojoj se više povijesno raspravljalo od Biblije, pogotovo kada su u pitanju razgovori o tome kako se i ako se Biblija mijenja s vremenom. To je tom koji je započeo ratove, podijelio nacije i vjerojatno okončao više od nekoliko prijateljstava, a sve zbog bezbroj načina na koje ljudi tumače iste ključne pojmove.

Povijest Biblije obiluje revizijama, divljim interpretacijama i masovnim popravcima. Da biste razumjeli zašto postoji toliko varijacija tako važne knjige, morate zapamtiti da ne postoji “izvorna Biblija”.

Umjesto toga, tekst Starog zavjeta postojao je kao skup priča koje su se prenosile generacijama prije nego što su ih autori oblikovali, a zatim kasnije uredili u knjigu koju danas možete imati kod kuće.

Budući da je Biblija imala tako težak početak, znanstvenici imaju više verzija teksta s kojima mogu raditi, a svaka ima svoju interpretaciju događaja. Imajući to na umu, postavlja se pitanje: je li se Biblija promijenila?

Da biste prepoznali promjene u biblijskim stihovima, jednostavno treba pronaći neke od najpopularnijih odjeljaka (Deset zapovijedi, rođenje Isusa Krista itd.) te usporediti jednu Bibliju s drugim verzijama. Vjerojatno ćete primijetiti nešto drugačije.

Ako nakon čitanja ovih promjena još uvijek sumnjate u stvarnost izmjena, dopuna i oduzimanja temeljnih teoloških dokumenata, zavirite u Isusovu polaganu transformaciju u bijelu figuru za daljnje dokaze da se vjerska dogma i doktrina mogu promijeniti s vremenom.

Pictures from the original bible. Ethiopian bible. 800 years older than the manipulated king James version pic.twitter.com/6dBvEBeE2C — CoryCanon📸 (@McCorycanon) May 8, 2021

Evanđelje s bezbroj verzija

Iako u Bibliji nema knjige koja nije ozbiljno uređena, vjerojatno ne postoji knjiga koja je u svojim revizijama toliko nedosljedna kao Evanđelje po Luki. Danas znamo da je Luka zapravo spoj zapadne i aleksandrijske verzije teksta. Da bi se stvari dodatno zakomplicirale, postoji treća verzija Luke, koju je napisao heretik iz 2. stoljeća, koji je izradio vlastitu verziju, a koja se nekako umiješala u spis.

Apokrifi iskorišteni za politizaciju

Apokrifi su zbirka knjiga i priča napisanih u godinama između završetka Starog zavjeta i prvih knjiga Novoga zavjeta. Ti spisi imaju dovoljno religijske vrijednosti da su učenjaci smatrali kako zaslužuju svoje mjesto u kanonu. Iz različitih razloga, oni su ostavljeni ili izrezani iz Biblije kako bi se sačuvale pripovijest ili dosljedne vrijednosti.

Dijelovi apokrifa pojavljuju se i izlaze iz verzija Biblije od 405. godine, ali Gutenbergova Biblija iz 1455. godine smatra se prvim tiskom knjige koja uključuje poglavlja pomiješana u tekstu. Tek je 1534. Martin Luther tiskao verziju knjige s odvojenim odjeljkom za apokrife, priznajući tako politizaciju religijskih tekstova i pružajući vjernicima priliku da pronađu nove priče o ispunjenju.

Najveći utjecaj apokrifa može biti stih iz Esdrasove knjige, za kojeg je Kolumbo rekao da ga je nadahnuo za putovanje preko Atlantika. “Šest dijelova zemlje je useljivo, a sedmi je prekriven vodom.”

fun fact christian republicans actually have a different jesus than the one in the original bible! pic.twitter.com/e1LImJayzc — gabe (@gagatrondrah) May 7, 2021

Krivo prevedena Božja zapovijed

Ovisno o prijevodu, jedna od Deset zapovijedi mogla je imati vrlo drugačiji kontekst od onoga s kojim ste upoznati. Na izvornom hebrejskom, deseta zapovijed ne govori ništa o želji. Ustvari, izvorna riječ koja se koristi, “chamad” obično se koristi kao sinonim za “lakach” (uzeti), pa je deseta (a u nekim inačicama i deveta) zapovijed: “Ne poželi nikakve tuđe stvari!” u originalu značila da se ne UZIMAJU tuđe stvari.

‘Izbačena’ Marija Magdalena

Evanđelje po Mariji Magdaleni apokrifni je tekst koji biblijski znanstvenici doista ne žele uključiti u Bibliju – ne zato što je napisano u 2. ili 3. stoljeću (mnoštvo knjiga iz biblijskog kanona nije bilo gotovo ni do 2. stoljeća), već zato što nudi drugačiji stav o spiritualizmu od ostalih knjiga.

U ovoj knjizi Marija Magdalena opisuje raspravu koju vodi s Isusom i učenicima, gdje Isus objašnjava da ljudi imaju duh, um i drugi duh koji ih povezuje s Bogom. Mnogi biblijski znanstvenici vjeruju da bi, dodavanjem ove knjige Bibliji, poruka knjige bila zamršena sukobljenim filozofijama koje bi ljude naučile pronaći unutarnji sklad, a ne samo tražiti spas od više sile.

Svitci su ‘čista’ verzija Biblije?

Pri proučavanju Biblije, jedna od najvećih komplikacija je ta što ne postoji “izvorna” verzija teksta koja bi se koristila kao standardno izdanje. Većina se priča prenosila usmenom tradicijom, a zatim su je zapisali ljudi koji su imali svoje varijacije priča.

Dugo su vremena postojala dva “glavna” teksta (grčka Septuaginta i masoretski tekst), s kojima su znanstvenici mogli raditi, ali između 1946. i 1956. otkriće svitaka s Mrtvog mora sve je ozbiljno zakompliciralo. Svitci s Mrtvog mora sadrže znatan dio Biblije i oni prelaze masoretski tekst za otprilike 1000 godina, što ih čini najbližima stvarima koje učenjaci imaju u konačnoj verziji Starog zavjeta.

Iako je vjerojatnije da su Svitci “čista” verzija Biblije, oni nude neke velike varijacije priča koje mnogi ljudi znaju. Na primjer, umjesto da je završio posao šestog dana i odmarao se sedmi, Bog je možda završio sedmi dan i odmarao se tijekom svojevrsne kasne filozofske večeri.

U ožujku 2021. Izraelska uprava za starine objavila je da su istraživači pronašli oko 80 novih ulomaka svitaka s Mrtvog mora u špilji Judejske pustinje. Vjeruju da su fragmenti tamo sakriveni tijekom židovske pobune protiv Rima prije gotovo 2000 godina. Grčki je tekst iz knjiga Zaharije i Nauma.

“Pronašli smo tekstualnu razliku koja nema paralelu s bilo kojim drugim rukopisom, bilo na hebrejskom bilo na grčkom”, rekao je istraživač Oren Ableman.

“Kada razmišljamo o biblijskom tekstu, razmišljamo o nečemu vrlo statičnom. Nije bilo statično. Postoje male razlike i neke od tih razlika su važne ”, rekao je Joe Uziel, voditelj jedinice svitaka s Mrtvog mora Izraelske uprave za antikvitete.

just copped a bible sized book thats literally just an analysis on the berserk manga im surprised they sell physical copies of this tbh pic.twitter.com/Tp9jjKS0Ma — Original God (@originalg6d) May 13, 2021

Skandalozan stih iz Knjige Izlaska

Ova prilično nedavna promjena u Knjizi Izlaska zanimljiva je po tome kako nekoliko jednostavnih riječi može u potpunosti promijeniti značenje stiha. U verziji Novoameričke standardne Biblije iz 1977. godine stih je glasio: “A ako se muškarci međusobno muče i udaraju ženu s djetetom tako da ona pobaci, ali nema daljnjih ozljeda, sigurno će biti kažnjen kao muž žene može od njega zahtijevati, a on će platiti kako sudci odluče. ”

Godine 1995. stih je izmijenjen tako da glasi: “Ako se muškarci bore jedni s drugima i udaraju ženu s djetetom tako da rodi prerano, ipak nema ozljeda…”

Jedno od objašnjenja za to može biti da se američka politika između 1977. i 1995. promijenila tako da su se GOP i Christian Right u osnovi složili oko pitanja koliku vlast žena ima nad vlastitim tijelom. Da su išli s Biblijom koja je izričito izjavila da fetus nije ubijen (što bi rezultiralo pobačajem), to ne bi polučilo uspjeh za njihovu platformu.

Tekstovi su izmijenjeni u verziji iz 1995. godine kako bi se postiglo da fetus ne umre u stihu, podržavajući tako proživotnu poruku kršćanske desnice da je ubijanje fetusa isto što i ubijanje čovjeka – a sada i Biblija kaže tako.

Kultna Isusova izjava dodana kasnije

Bez obzira na to jeste li vjernik ili ne, vjerojatno znate frazu: “Neka onaj tko je bez grijeha prvi baci kamen.” To je jedan od Isusovih najcitiranijih redaka. Ali, jesu li to zbilja njegove riječi?

Godine 2007., proučavajući rukopise iz Novog zavjeta, profesor Teološkog sjemeništa u Dallasu, Daniel Wallace, primijetio je da nezaboravna priča o Isusu koji je branio preljubnicu nedostaje najranijim i najpouzdanijim rukopisima.

Mnogi se proučavatelji Biblije slažu da ti stihovi (koji se obično nalaze u Ivanu 7: 53-8: 11) nisu izvorni za Ivanovo evanđelje. Te su riječi dodane negdje oko 5. stoljeća.

Raspravlja se treba li ovu priču i dalje uopće smatrati Svetim pismom. S jedne strane, sve priče o Isusu započele su usmeno, a ta je priča zapravo mogla nastati tek da bi se zapisala mnogo kasnije. S druge strane, ova priča stvara probleme znanstvenicima koji pokušavaju povući granicu između onoga što bi se trebalo smatrati kanonskim tekstom i onoga što ne bi trebalo.

Document Foreign in the Bible proves that Christ is a Begotten God. #WhatTheBibleSays #LearnFromTheBible pic.twitter.com/zqanw4h8k8 — Andrei Bendaña (@dreiharmless_) May 14, 2021

Što je zapravo bilo prije uskrsnuća?

Kako kaže Markovo evanđelje, nakon što je Isus razapet, ležao je u grobu tri dana, probudio se, a zatim je posjetio svoje učenike prije nego što je uskrsnuo na nebo. Ali Bill Warren, profesor iz baptističkog bogoslovnog sjemeništa u New Orleansu, vjeruje da je taj kraj Marku dodan tek negdje oko 2. stoljeća, dok je izvorno evanđelje napisano oko 50. n. e.

Prema Warrenu, obrazloženje ovog dodatka bilo je da se bolje podudara s ostalim Evanđeljima. Ono što mislimo da se tamo vjerojatno dogodilo jest sljedeće: čim vidite ostala Evanđelja s pričama o uskrsnuću, barem početkom 2. stoljeća, netko kaže: “Znate, moramo staviti nešto od ovoga materijala u Marka kako bi ga se bolje zaokružilo”, pojasnio je Warren.

Marija više nije djevica?!

Jedna od najznačajnijih promjena Biblije u 21. stoljeću bio je jednostavan redak teksta koji uvelike mijenja ideju o Isusovom bezgrešnom začeću. Godine 2011. nova američka Biblija promijenila je tekst iz: “Djevica će biti trudna i rodit će sina i nadjenut će mu ime Emanuel“ u ovo: “Djevojka će ostati trudna“.

Čini se da bi ovo moglo stvoriti sve vrste problema za priču o Isusu i njegovu presvetom rođenju, ali predstavnik Konferencije katoličkih biskupa Sjedinjenih Država rekao je za magazin Time: “To ne znači da se biskupi predomišljaju o bezgrešnom Isusovu rođenju ili vječnom djevičanstvu Marijinu. Ta doktrina postoji i vjerojatno će trajati do kraja vremena.”

Rodno neutralni izrazi

Godine 2011. nova međunarodna verzija Biblije započela je s radom na rodno neutralnijim zamjenicama kako bi stvorila sveobuhvatniju verziju priče bez svih onih izraza: on, ona, njegovo i njezino.

Bilo je nekih ljudi koji stvarno mrze ideju da je Biblija rodno neutralna. Predsjednik Vijeća za biblijsku muškost i ženskost (u osnovi najmanje rodno neutralna skupina ikad) rekao je za NY Daily News: “Evangeličari vjeruju u verbalnu plenarnu inspiraciju Svetog pisma. Vjerujemo da je svaka riječ nadahnuta Bogom, a ne samo široka misao.”