BAKTERIOFOBIJA: Ide uz ruku opsesivno kompulzivnom poremećaju, a može utjecati na cijeli život

Izniman i patološki strah od hvatanja bilo kakvih klica i infekcije naziva se bakteriofobija.

Mogući nazivi za strah od bakterija su i misofobija, germafobija, verminofobija i baciliofovija. U ovom slučaju se radi o svojevrsnom opsesivno kompulzivnom poremećaju ili OCD-u. Termin za taj sindrom skovan je 1879. godine od strane Alexander Hammond. Jedan od glavnih simptoma je stalna briga oko zaraze i često pranje ruku kako bi se zaštitili.

Fobije su svi nelogični ili iracionalni strahovi od nekog objekta ili subjekta. U ovom slučaju radi se o nevjerojatnom strahu od svih mogućih klica i bakterija koje bi osoba mogla pokupiti nakon dodira nekoga ili nečega. Tako postoje dvije vrste bakterija – one dobre koje pomažu probavu hrane, te one loše koje mogu uzrokovati infekcije i gripe. Osoba koja pati od bakteriofobije je u stalnom strahu da će doći u kontakt s lošim bakterijama, zaraziti se i oboljeti.

Bakteriofobija je česta uz opsesivno kompulzivni poremećaj

Bakteriofobija se sve češće pojavljuje u Americi radi uvjerenja kako je svijet sve više škodljiv. Početku ove fobije posebno je pridonijelo širenje virusa AIDS-a. Rastu je zasigurno pogodovalo to što se na tržištu sve više pojavljuju proizvodi protiv raznih sapuna, sanitizera za ruke, novih tekućina za čišćenje, poklopci za wc koji se bacaju nakon korištenja i mnogi drugi. Opsesivno kompulzivno ponašanje koje uzrokuje bakteriofobiju je zapravo poremećaj anksioznosti koji nastaje zbog prekomjernog zabrinjavanja oko oboljenja radi bakterija i klica.



Velik utjecaj na nastanak germofobije ima doživljeno iskustvo. Ono može biti iz prve ruke – primjer je situacija gdje je netko kihnuo na osobu, a ona nakon toga dobila gripu. Osim toga ovu fobiju mogu pokrenuti iskustva koja osoba vidi na televiziji ili iz vijesti koje saznaje. Ako u obitelji postoji povezanost te nekoliko članova pati od anksioznosti, pojava germofobije nije neuobičajena stvar.

Kao i kod drugih fobija, simptomi mogu biti blagi, ali mogu i izazvati osjećaj panike. Znakovi bakteriofobije su:

osjećaj mučnine

ostajanje bez daha

ubrzavanje otkucaja srca

Ovi se simptomi uglavnom pojavljuju kod fobične osobe koja se nalazi u blizini bakterija i klica, ili samo sluša o njima, gleda ih na slikama ili slično. U toj fobiji osoba osjeća kao da nema kontrolu nad situacijom i radi toga postaje zabrinuta i krenu se javljati ostali simptomi bakteriofobije.

Osim ponavljajućih simptoma, kod osobe koja ima bakteriofobiju, moglo bi se javiti ovakvo ponašanje:

stalno pranje ruku što iznenađujuće čini osobu osjetljivom na zarazu infekcije

izbjegavanje odlaska u javne zahode zbog straha od zaraze infekcijama

osoba ne dijeli hranu, posuđe i druge osobne stvari ni s kim

osoba odbija socijalne susrete ili druženja s manje ljudi

osoba izbjegava dodirivanje ili biti bliska sa životinjama

Ova fobija može ograničiti osobu da izvodi normalne dnevne aktivnosti. Poznat primjer je iz serije Monk, gdje se glavni lik brine dodirivati ljude pa se tako ne želi rukovati, dirati ručke na vratima te nekoliko puta u danu koristi sanitizer za ruke i pere ih. Ovo ponašanje često čini osobu paranoičnu te ih se može izolirati u društvu.

Iako se na prvi pogled može činiti kao banalni strah, no može dovesti do većih neželjenih promjena u životu. Kod nekih ljudi je moguće da pate od bakteriofobije, ali znaju da im strahovi nisu racionalni, no usprkos tome možda se neće moći nositi s tim. Posljedice ove fobije mogu uzrokovati da osoba izbjegava intimne odnose, jesti hranu koju netko drugi priprema. Tako bakteriofobičar može postati usamljen, depresivan i previše anksiozan.

Imate li vi bateriofobiju?

Ovo bi mogli biti neki znakovi bakteriofobije koji bi mogli ometati svakodnevni život:

osjećate se nehigijenskim zbog osobe koja pored vas ne pokrije ruke dok zijeva

posjedujete i često koristite tekućinu za čišćenje ruku

želite se cijeli oprati kada netko pored vas kihne

svakodnevno čistite kuću

izbjegavate tjelesni kontakt

ne želite se rukovati

ako vam je bliska osoba prehlađena ili bolesna, ne želite biti u njenoj blizini

zabrinete se kada znate da ćete biti u blizini mnogo ljudi

ne možete podnijeti da vas poliže pas ili mačka

ne dijelite hranu ili piće s drugima ni u kojoj okolnosti

Liječenje ove fobije, kao i ostalih, izvodi psihoterapeut kroz različite metode psihološke pomoći. U težim slučajevima mogu se pripisati lijekovi.