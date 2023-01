Ona je najseksi baka Instagrama, a ime joj je Andrea Sunshine (53). Postala je prava zvijezda društvenih mreža pa je zbog njenih izazovnih i golišavih fotografija, samo na Instagramu prati više od 200 tisuća ljudi. Kaže da joj se stalno nabacuju muškarci i već je navikla na muškarce upola mlađe od nje koji pokušavaju započeti razgovor s njom. Osim toga, Andrea ima i svoj OnlyFans profil. Kaže da postoji jedna osoba kojoj se baš i ne sviđa toliko pozornost koju dobiva, a to je njezin devetogodišnji unuk.

"Budući da sam zrela dama u svojim 50-ima i suočavam se s tim porukama ljudi u svojim 20-ima i 30-ima, samo se smijem, to je vrlo smiješno. U mojim godinama, to je vrijeme u vašem životu kada, ako nitko ne obraća pažnju na vas, počnete se osjećati kao da vas nitko ne vidi. Ali kada počnete dobivati toliko pažnje od lijepih ljudi, ponovno blistate”, rekla je.

Andrea, koja je podrijetlom iz Brazila, ali živi u Londonu, kaže da ne može čak ni vježbati u teretani, a da je ne proganjaju muškarci.

“Obično dolaze s isprikom da im treba pomoć. Pitaju me: 'Oh, toliko vježbaš, možeš li mi pomoći s ovim ili onim. Onda se na kraju dana pokušavaju približiti i dobiti neke druge informacije od mene poput, 'Gdje živiš i imaš li planove za večeras?'”, kazala je Andrea za The Sun.

Unuk nije sretan

Jedna osoba koja nije previše uzbuđena zbog Andreinog razuzdanog ponašanja je njezin devetogodišnji unuk. “Malo je sramežljiv - voli pričati o svojoj zgodnoj baki sa svojim prijateljima, ali ponekad vidim da mu nije baš ugodno jer je dječak. Ali, cijela moja obitelj jako je ponosna što ima ovu fitness majku i baku."

Andrea kaže da njezino troje odrasle djece - dvoje u 30-ima i jedno u srednjim 20-ima - podržavaju njezinu karijeru, koja je započela nakon što je prošla kroz srceparajući razvod 2006. godine.

“Bilo je to jako bolno vrijeme za mene jer je ovaj razvod bio vrlo neočekivan jer sam mislila da smo jako sretni. Bila sam očajna i odlučila sam se više posvetiti teretani. Svu svoju tugu i frustracije stavila sam na utege i tada sam se ponovno počela osjećati živom. Odmah nakon što sam uvidjela svoj potencijal, otkrila sam fitness zvijer u sebi ”, kazala je.

Sada želi pronaći nekoga s kim će dijeliti život. Kada je riječ o njezinom savršenom tipu, njezin jedini zahtjev je da se "ponaša kao muškarac". Nju nije nužno briga odakle dolazite, godine ili izgled.

Traži ljubav svog života

“Ne bih lagala i rekla da me muškarac s dobrim tijelom ne privlači. Ali, na kraju dana, to je površina. A osobno, kao zrela žena, više se bavim onim što je iznutra."

Sun piše kako bi Andrein izabranik morao imati popriličan apetit jer ona, zbog brojnih tjelovježbi, dnevno u organizam unese oko čak pet tisuća kalorija.

"Jedem 150 jaja i više od 15 kilograma slatkog krumpira mjesečno. Obožavam salate i povrće, posebno brokulu koja je izuzetno hranjiva. Znam da 150 jaja nekome zvuči šokantno, ali stvarno jako puno treniram i savjetujem se s nutricionistima. Jedem više od snažnih muškaraca. Ljudi se iznenade kada vide da jedem još dva sata nakon što su oni dovršili svoj obrok. Jedem mnogo, volim hranu i uživam u njoj, ali pazim da ostanem fit i zdrava", kazuje.

Fanovi je često pitaju duguje li svoju atraktivnost plastičnim kirurzima. Kaže da je ključ njezine vitalnosti u najmanje četiri sata dnevno koliko provede u teretani te zdravoj i uravnoteženoj prehrani. Jednom je ugradila umetke u kosu i bilo je to, kaže, 900 funti "bačenih u vjetar", a od operacija je imala samo jednu, kao mlada je povećala grudi.