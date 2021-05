BACILA BUBU I PREVARILA – CIJELI SVIJET: Priznajte, i vi ste nasjeli na ovu priču o vibratoru i misterioznom učinku orgazma

Teoriju je iznijela povjesničarka Rachel Maines u knjizi ‘Teologija orgazma’, no problem je u tome što se radi samo o teoriji koju se ne može potkrijepiti dokazima

Možda ste negdje na internetu ili u medijima nabasali na “činjenicu” da je vibrator nastavio i koristio se prije nekoliko stoljeća za potrebe liječenja tzv. histerije kod žena.

U 19. i 20. stoljeću histerija je bila medicinska dijagnoza koja se pripisivala ženama za širok raspon stanja, od anksioznosti i nesanice do halucinacija i neplodnosti. Simptomi su varirali od blagih do ozbiljnih, poput napadaja, paralize ili lezija na mozgu, a sve su ih svrstavali pod istu oznaku koja se uglavnom odnosila samo na žene, piše IFLScience.

Priča o nastanku vibratora kaže da su liječnici stoljećima liječili žene od histerije ručno ih stimulirajući na orgazam. Prema priči, nanosili su biljno ulje na ženske genitalije, a onda bi prešli na posao. Vjerovali su kako će doživjeti “paroksizam”, odnosno da će ih orgazam izliječiti od histerije.

No, problem je bio u tome što je broj slučajeva histerije bio u porastu pa liječnici nisu imali vremena za ručno zadovoljavanje pacijentica koje su došle u njihove ordinacije. Smatra se da je vibrator izmišljen upravo iz tog razloga. Pomoću tog modernog alata medicinari su mogli puno brže dovesti pacijentice do orgazma, omogućujući se se što prije pozabave idućom ženom.

Ne postoje dokazi za teoriju

Tu je teoriju iznijela povjesničarka Rachel Maines u knjizi “Teologija orgazma” objavljenoj 1998. godine. Međutim, problem je u tome što njena teorija nije utemeljena na dokazima.

“Prema Maines, vibrator je bio tehnologija kojom se ubrzavao rad i koja je zamijenila ustaljenu medicinsku praksu masaže klitorisa zbog histerije. Ovaj se argument ponavljao u desecima znanstvenih djela, u popularnim knjigama i člancima, brodvejskim predstavama i filmovima”, napisao je tim znanstvenika u studiji objavljenoj u “Journal of Positive Sexuality”.

Dodaju kako “Maines nije citirala nijedan izvor koji izravno opisuje upotrebu vibratora za masažu klitorisa”. Također, u izvorima koje je koristila ne spominje se izazivanje “paroksizama” masažom ili bilo što drugo što bi ukazivalo na orgazam.

Maines i sama ističe da je iznosila teoriju i da nikad nije tvrdila da ima dokaze. “Ono što sam napisala jest da se radi o zanimljivoj hipotezi i mislim da su ljudi nasjeli na to. Teorija je bila zrela da se pretvori u mit. To mi nije bila namjera, ali čovječe, ljudi su ju objeručke prihvatili”, rekla je za The Atlantic.