APLIKACIJA KOJU OVIH DANA SVI KORISTE, PA ČAK I VI: Služi za sastanke, druženja, vjenčanja, ali – koliko je sigurna?

Fizičko okupljanje zamijenili su sastanci i druženja preko Zooma, a neki su se čak i oženili preko te aplikacije

Odjednom svi koriste Zoom. Za brbljanje, za sastanke, za nadoknadu toga što nema ljudskog kontakta, koriste ga i učenici i umirovljenici. Ukupno 200 milijuna ljudi na svijetu. New York je recimo omogućio da preko aplikacije ljudi stupaju u brak, javlja RTL.

I kod nas su neki koji su se oženili u doba korone bez gostiju, vjenčanje streamali preko Zooma, ti neki napredni su primjerice, bivša novinarka Direkta, Aida Šukurica. Mali je problem Zooma samo to što stručnjaci upozoravaju da super popularna aplikacija nije i super sigurna.

Najskidanija aplikacija u SAD-u

Fizičko okupljanje zamijenili su sastanci i druženja preko aplikacije Zoom. Do nedavno relativno nepoznat, postao je nezamjenjiv. U tjedan dana od proglašenja pandemije, Zoom je postao najskidanija aplikacija u SAD-u.

U tom razdoblju broj dnevnih korisnika narastao je s 10 na 200 milijuna. U proteklih mjesec dana cijena dionice narasla je za čak 72%. Usporedbe radi, u istom periodu prošle godine koštala je 65 dolara, a danas vrijedi 147 dolara. Osim cijene dionice, nevjerojatan je i porast skidanja aplikacije – u mjesec dana, skinulo ju je 535% više korisnika nego u veljači.

‘Imaš jedan radni dan viška’

Zašto je tako uspješna? Pa, Zoom je besplatan ako sastanak traje manje od 40 minuta i uključuje samo 100 korisnika.

“Pa prva stvar da se zadrži timski duh, to je sad najveća stvar”, odgovorila je na pitanje kako im pomaže Zoom Martina Osmak iz agencije eWyse. “Izmjerili smo da na dnevnoj bazi izgubimo sat i pol dva na dolazak i odlazak s posla. Tjedno bi to bilo oko sedam ili osam sati vremena. Tako da ispada da imaš jedan radni dan viška”, kazao je Mario Buljan iz iste agencije.

Zoom je postao način života

Zoom koristi i Udruga mladih Varaždinski underground klub. “Osim što pišemo projekte i brainstormamo, često se znamo naći različite skupine na nekoj kavi pa pričamo što nam se događa, tako da Zoom je postao način života”, kazala je volonterka Kaja Pavlinić.

A za koncerte, Zoom su iskoristili i glazbenici Rotterdamske filharmonije. Često se koristi i za predavanja na fakultetu. Njujorški parovi se od prošlog tjedna mogu prijaviti za dozvolu za brak i vjenčati, a svadbu preko Zooma imala je i Aida.

No, Zoom u velikim tvrtkama i korporacijama zabranjen. I to zbog – krađe podataka. Ali, čini se kako to nikoga ne brine jer od početka do kraja ovog priloga, Zoom je skinulo još 23.148 korisnika.

