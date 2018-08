ANTE: Ovisan sam o masturbaciji, što da radim? MARINA ODGOVARA: Idi do liječnika i traži uputnicu za psihologa

Marina odgovara mladiću ovisnom o mastrubaciji

Ante: Draga Marina, pratim tvoj rad i sviđa mi se ono što pišeš ovdje, ali i ono što se objavljuje na Seksoteci. Obožavam seks i on je za mene “najvažnija sporedna stvar na svijetu”, a ne nogomet. Da prijeđemo ma stvar. Ovisan sam o masturbaciji i pornografiji. Čitao sam da si dio neke #NoFap inicijative pa me zanima kako da smanjim svoju ovisnost o masturbaciji? Imam 26 godina i nemam nikakvih seksualnih iskustava s djevojkama. To me frustrira pa masturbiram da si smanjim napetost i kasnije sve iz početka. Začaran krug frustracija, anksioznosti, beskrajnog gledanja porno sadržaja (incest, gangbang, bukkake, A2M, pissing, gonzo itd.). Najviše volim gledati filmove s Legalporno-a, tamo je najžešći seks. Pozdrav!

Marina odgovara:

Bok Ante! Odmah da demantiram dezinformaciju da sam dio ikakve inicijative, poglavito „no fap“ inicijative. Ne samo da ne volim biti dio ikakvih inicijativa koje su protiv ljudskih prava ili za neke fatalističke ili ekstremističke vrste ponašanja, nego se cijeli život sustavno zalažem za masturbaciju.

26 godina za muškarca baš i nije više malo za prvo seksualno iskustvo. Trebao bi osvijestiti zašto je tome tako ili pitati neku od djevojaka koje ti se sviđaju za razlog zašto ne želi spavati s tobom jer očito postoji nešto što ih kod tebe odbija, na žalost.

Živimo u vremenu kad mnogi dečki i puno prije punoljetnosti polako ulaze u spolne odnose ako nemaju problema sa socijalizacijom.

Previše masturbacije i anksioznost koju spominješ ne zvuče mi kao nešto zdravo i dobrodošlo pa bi se trebao zapitati što je uzrok tome. Po tom pitanju, kao i po pitanju sadržaja pornića koje konzumiraš, ja bih na tvom mjestu ipak otišla do liječnika opće prakse i zamolila da ti dâ uputnicu za psihologa i da malo popričaš sa stručnom osobom. Toga se ne treba ni plašiti ni sramiti.

Uvjerena sam da za svakoga od nas tamo negdje postoji osoba s kojom se mogu skrasiti i njegovati ljubav ako to stvarno žele. No, prije toga trebaju prihvatiti sebe upravo onakvima kakvi jesu, pod uvjetom da su dovoljno radili na sebi i barem se pokušali kvalitetno izgraditi kao pojedinci. Još si mlad i vjerujem da možeš. Sretno, Ante!

