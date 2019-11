AMERIKANAC PROVEO 11 MJESECI U ZAGREBU I PROUČAVAO HRVATE PA SNIMIO VIDEO: ‘Evo kako ćete ih najlakše razljutiti’

Mladić s Floride kaže da je prvi put došao u Zagreb prije dvije godine te da tada nije ni znao da je Hrvatska zemlja

Tridesetogodišnjak s Floride koji na YouTubeu ima kanal pod imenom TheLastKong proveo je 11 mjeseci u Zagrebu “proučavajući” Hrvate. Sve što je naučio zapisao je u svoju bilježnicu te objasnio u videu pod nazivom “Zašto Zagreb?”.

“Prvo što su me pitali bilo je odakle sam i zašto sam ovdje”, rekao je, te je potom iznio glavne informacije o Zagrebu te naglasio kako je Hrvatska poznata po svojim plažama, otocima i nogometašima.

“Nikola Tesla je bio Hrvat”, istaknuo je, pa se našalio: “Kako razljutiti Hrvata? Recite mu da je Nikola Tesla iz Srbije”.

Kaže da je prvi put došao u Zagreb prije dvije godine te da tada nije ni znao da je Hrvatska zemlja. Jako mu se svidjelo pa se opet vratio kako bi bolje proučio lokalne običaje. Fascinirala ga je iskrenost kod Hrvata te to što se s njima lako sprijateljiti.

‘Hrvati znaju puno stranih jezika’

“Uvijek će vam reći onako kako jest bez uljepšavanja stvari i jako su iskreni. Ako vas ne vole, ne vole vas, ako da, obožavaju vas”, rekao je.

“Jednog dana vraćao sam se tramvajem do svog stana na Črnomercu, prišao mi je neki stari čovjek i pitao odakle sam. Nakon toga smo se sprijateljili, izašli iz tramvaja i otišli na piće. Takvi su vam Hrvati! Najdraže mi je piti s lokalcima”, ispričao je.

Također, fasciniralo ga je to koliko stranih jezika Hrvati znaju pričati.

‘Svi imaju po jednu kožnatu jaknu’

“Hrvati jako dobro znaju Španjolski. To je zbog velike popularnosti španjolskih telenovela. Ali, jako sam iznenađen koliko utjecaja je to imalo na Hrvate. Gotovo svi govore njemački i engleski. Prijatelj mi je rekao da mu mama dobro govori i turski, a to je također zbog turskih serija”.

Potom se našalio na račun Hrvata i crnih jakni.

“Svi imaju barem jednu kožnatu crnu jaknu. Imam osjećaj, kad se Hrvat rodi, da prije nego što izađe iz bolnice dobije jednu kožnatu jaknu”.

Svjestan je toga kako Hrvatska nije baš idealno mjesto za živjeti.

“Razgovarao sam s mnogim Hrvatima koji mi pričaju o malim plaćama, korupciji. Kaos! Fascinantno je kako ljudi preživljavaju. Svi se jako trude”, rekao je.