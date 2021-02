AMERIČKI UČENICI ZGROZILI SVIJET SVOJIM NEZNANJEM: Nemaju pojma tko je bio Hilter, a za Dan D kažu: ‘Je li to onaj reper?’

Učitelj povijesti iz SAD-a šokirao se kada je otkrio da njegovi učenici nemaju pojma tko je bio Adolf Hilter.

Korisnik TikToka @samuelsleeves na svom profilu podijelio je video u kojem su učenici odgovarali na pitanja o značajnim ličnostima i događajima iz povijesti. No, njihovo neznanje sablaznilo je milijune ljudi na društvenim mrežama te se mnogi pitaju kakva nas budućnost čeka.

“Kao profesor povijesti, zabrinut sam”, napisao je u opisu videa koji je pregledan više od šest milijuna puta prije nego što je obrisan.

Profesor je na početku isječka upitao učenike tko je bila Helen Keller, a jedna učenica odgovorila je da se radi o “teroristu nacistu”. Zbunjeni učitelj nije mogao vjerovati što čuje pa ju je upitao misli li na Hitlera. “Tko je Hitler?”, pitao je drugi učenik.

So this is terrifying. History teacher discussing major events with Gen Z students. pic.twitter.com/dsXkn3pkc2

— Jamie (@jamie2181) February 21, 2021