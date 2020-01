AMERIČKI HRVAT NA ŽESTOKOM UDARU ZBOG SVOJE APLIKACIJE ZA UPOZNAVANJE LJUDI: ‘Rušiš instituciju obitelji!’

Zbog vrlo liberalne aplikacije Modamily koja služi za upoznavanje parova koji žele imati djecu i planiranje obitelji, američki konzervativac, TV zvijezda i prijatelj Donalda Trumpa, Rush Limbaugh, optužio je Ivana Fatovica da ‘ruši američku instituciju obitelji’

Ivan Fatovic, Hrvat iz New Yorka 2011. sjeo na večeru s nekolicinom svojih prijateljica s kojima se dugo nije vidio. Tema za razgovor je bilo pregršt, a uskoro su počeli dominirati njihovi ljubavni problemi. Sve su željele dijete, a na aplikacijama za spojeve, poput Tindera, Bumblea, OK Cupida, nisu mogle naći muškarca s kojim bi mogle zasnovati obitelj.

Tada mu je sinula ideja o aplikaciji za upoznavanje ljudi koji bi htjeli zasnovati obitelji i imati djecu. Godinu nakon razgovora s prijateljicama stvorio je web-stranicu i mobilnu aplikaciju Modamily. Svoju platformu Fatovic opisuje kao most između dating industrije i industrije plodnosti. Na njoj ljudi spremni za zasnivanje obitelji traže srodne duše i dogovaraju metode kako će to učiniti.

“Modamily ljudima može pomoći da osnuju obitelj tako što će ući u vezu pa se jednostavno odlučiti na idući korak, ali im pomažemo i ako su se odlučili na neku od alternativnih opcija. Educiramo ih o smrzavanju jajašaca, testiranju svojih gena, pomažemo im da nađu surogat majku, donora sperme ili jajašaca. A možda se odluče i za takozvani ‘co-parenting’, opciju u kojoj pronađeš najboljeg prijatelja s kojim odlučiš imati dijete. Potonji je slučaj posebno popularan kod prijatelja od kojih je jedan gay. Tu dolazi do ‘Will i Grace’ momenta”, rekao je Fatović za Novac.hr.

Ne sasvim obična aplikacija za upoznavanje

Modamily nije klasična aplikacija za upoznavanje. Osim seksualnih preferencija, korisnici su dužni odgovoriti na pitanja o stavovima prema odgoju djeteta, religiji, obrazovanju, podjelama dužnosti unutar kućanstva i brojnim drugim koji spadaju u svakodnevni život. Prijava je besplatna, a za spajanje se dvoje partnera treba međusobno lajkati. Ako se to ne dogodi, postoji rok za javljanje od 24 sata. Ako partner ne odvrati, korisnik ne može vidjeti potencijalne partnere koji su ga lajkali, osim ako ne uplati pretplatu od 30 dolara mjesečno.

Njegovu aplikaciju koristi oko 25.000 ljudi diljem svijeta, od čega je oko 65 posto korisnika iz SAD-a i Kanade, a većina ostalih je iz Velike Britanije, Švedske, Norveške i Australije. U Hrvatskoj je samo nekoliko korisnika Modamilyja, a Fatovic vjeruje kako će njihov broj rasti. Dvije trećine korisnika su žene, uglavnom do 35 godina, dok muškarci na mreži imaju uglavnom između 30 i 40 godina. Procjenjuje da je, zahvaljujući njegovoj aplikaciji, u svijetu rođeno stotinjak djece.

Kaže kako se u životu susreo i s brojnim bračnim brodolomima i različitim scenarijima nakon razvoda u kojima su uglavnom najviše patila djeca. Aplikacijom želi umanjiti stres oko razvoda te pružiti i priliku onima koji iz raznih razloga ne mogu imati biološku djecu.

“Viđao sam situacije u kojima se roditelji nakon rastave žestoko svađaju i mrze godinama. Tu se dijete nađe u sredini i najviše pati. No, znam i za slučajeve gdje su bivši partneri ostali prijatelji i zajednički se brinu o djetetu. Modamily je vrlo koristan za pronalazak ljudi s čijim se stavovima slažete pa se smanjuju šanse da će doći do nerazumijevanja. Tradicionalnijim je osobama to možda još uvijek neobično, ali vjerujem da mladima nije. Sve više ljudi želi imati djecu, ali se nužno ne vide u braku cijeli život. Možda je osoba s kojom želiš djecu različita od one s kojom ćeš ostariti. Osim klasičnih veza, dogodi se da ljudi traže donora spreme ili jajašca. To mogu biti straight parovi koji imaju problema s plodnošću ili, na primjer, lezbijski parovi koji žele donora spreme. Dakle, oni žele sami biti roditelji, ne treba im ta treća stranka, ali ju opet žele upoznati ili možda vjeruju da će dijete htjeti znati tko mu je roditelj i prije 18. godine. Onda nekad predlažu da biološki roditelj ipak bude uključen u život djeteta, no više kroz ulogu koja je sličnija tetki ili ujaku nego roditelju”, detaljan je Ivan.

Kritizirao ga Trumpov prijatelj

U planu ima i individualizirani pristup pojedinim osobama. Tako bi Modamily uskoro mogao dobiti i potpuno personalizirane verzije. No, zbog načina na koji se potencijalni roditelji upoznaju, kao i brojnih uključenih metoda “dobivanja” djece, Fatovic i Modamily bili su na meti konzervativaca u Americi, između ostalih i Rusha Limbaugha, voditelja televizijskih i radijskih emisija te velikog prijatelja Donalda Trumpa. S njegovom kritikom da “rušimo američku instituciju obitelji”, Fatovic se ne slaže.

“Ne navodimo ljude na nikakve odluke, niti tvrdimo da je bolje imati dijete bez braka. Isto tako, ne tvrdimo da je nužno imati ga u braku. Samo nudimo alternativne opcije, pomažemo ljudima da sagledaju sve svoje mogućnosti. Nitko neće upoznati nekoga preko aplikacije i napraviti dijete idući tjedan. Ljudi se upoznaju, postanu najbolji prijatelji, steknu povjerenje jedno u drugo pa sami odluče što žele učiniti. A vjerujem da barem polovica straight ljudi koji se pronađu na aplikaciji u konačnici doista i razvije klasični romantični odnos”, objašnjava Fatovic.

Sličnosti, razlike i problemi

On po roditeljima vuče korijene s Korčule i Zadra, svakog ljeta boravi u Splitu, a često je i u zagrebu, zbog čega je imao prilike upoznati se i s hrvatskim mentalitetom. Odmah je uočio sličnosti i različitosti u pogledu zasnivanja obitelji i načina života u Hrvatskoj i SAD-u.

“Čini mi se da su Hrvati, za razliku od Amerikanaca, manje opsjednuti poslom, da su ljudi koji znaju uzeti pauzu i uživati u sjajnim stvarima koje život nudi. Mislim da i u Hrvatskoj i u Americi mladi danas duže no ikada čekaju da se skrase i imaju djecu. To je globalni kulturološki preokret. Ipak bih rekao da su Hrvatice više orijentirane na obitelj nego Amerikanke, ali su istovremeno i ambiciozne i žele doživjeti cijeli svijet. Većina mladih Hrvata govori nekoliko stranih jezika, dok Amerikanci govore samo engleski. Život u Europi omogućuje doživljaje više kultura, dok Amerikanci koji ne žive u velikim gradovima u blizini vide samo sebi slične ljude”, smatra Fatovic.

S obzirom na to da je tijekom posljednjih nekoliko godina svjedočio nastanku velikog broja veza i brakova, ali i velikom broju njihovih prekida, Fatovic iznosi svoj stav o problemima s kojima se ljudi susreću u potrazi za idealnim partnerom.

“Ljudi danas imaju previše izbora, previše opcija zbog kojih nemaju razlog da se skrase. Uvijek misle da je nešto još bolje od onoga što imaju tik iza ugla. Također, svi traže visokog, tamnog, zgodnog princa koji je išao na Harvard i milijunaš je. A osobno mislim da zapravo moraš donijeti odluku o tome koji ti je kriterij najvažniji; tražiš li nekoga zgodnog, inteligentnog, nekoga s kime se slažeš, nekoga tko bi bio dobar roditelj tvojoj djeci i/ili nekoga tko pridaje jednaku pažnju vjeri kao ti. Nikad nitko neće biti savršen. Danas također nema dovoljno kompromisa. Ljudi su neovisniji nego ikada. Žene zarađuju jednako kao muškarci i nisu se primorane udati i imati djecu. Svi se brinu za sebe, sve više ljudi odlučuje se na samački život pa im onda, kada uđu u vezu, bude teško prilagoditi se suživotu. Također, nikada neće doći najsavršeniji trenutak za imati dijete. Ljudi uvijek misle da prije djeteta, na primjer, trebaju imati određenu svotu novca. No, ako želiš dijete, trebaš slušati sebe, a život će se već posložiti”, zaključio je Ivan Fatovic.