ALEKSANDRA DOJČINOVIĆ OKUŠALA SE I U PRODUKT DIZAJNU I S TVRTKOM SMARTWAY OSTVARILA ZANIMLJIVU SURADNJU

Luksuzne svjetljike s potpisom Aleksandre Dojčinović

Kreativna direktorica i vlasnica modnog branda Lei Lou Aleksandra Dojčinović ostvarila je još jednu zanimljivu dizajnersku suradnju, ovaj put s tvrtkom SmartWay, a rezultati su prikazani u sklopu dizajneričine netom održane šeste samostalne modne revije u Kockici. U neslužbenom dijelu programa dizajnerica je, naime, predstavila unikatan model haljine izrađene od cvjetne tkanine od koje se inače izrađuju svjetski poznate, luksuzne Barrisol svjetiljke, čiji je Smartway zastupnik za Hrvatsku.

„Htjela sam na taj način pokazati kako se od tkanine za posebne namjene, kao što je ova za lampe, mogu izraditi različite stvari, pa čak i haljine, koje su moja specijalnost. Model u konačnici izgleda ženstveno i nosivo, toliko da sam sigurna da nitko ne bi ni primijetio tkaninu da im nismo otkrili za što se ona inače koristi“ – govori Aleksandra, a koliko je uspješan bio taj pokušaj svjedoči čnjenica da je haljina odmah nakon revije otputovala u Francusku, gdje će u muzeju Musée de l’Impression sur étoffes u živopisnom gradiću Mulhouseu biti izložena i dostupna javnosti.

No, najvažniji dio suradnje su dvije stolne lampe Luxury One by Alex’ i ‘Luxury Two by Alex’, a koje je Aleksandra dizajnirala za SmartWay , odnosno njihovu liniju Luxury SmartDesign. Lampe su unikatne, budući da im je postolje izrađeno od prirodnih koralja, što znači da je svako različito, a sjenilo od Barrisol cvjetne tkanine, iste one od koje je sašivena i haljina prikazana na reviji.

Inače, tvrtka SmartWay mlade i nagrađivane poduzetnice Petre Mesarić danas je kvalitetna IT tvrtka specijalizirana za 4DX tehnologiju i Screen X kina po principu ‘ključ u ruke’, programska rješenja za e-mobilnost, projektiranje, programiranje i izvođenje elektroinstalacijskih radova pametnih kuća, projektiranje i izradu dizajnerske rasvjete, a zastupnici su i Barrisol proizvoda luksuzne rasvjete. Od ove su jeseni krenuli sa zanimljivim projektom uvođenja novog asortimana proizvoda i usluga pod nazivom SmartDesign, s naglaskom upravo na personaliziranoj dizajnerskoj rasvjeti koja se prilagođava svakom privatnom i poslovnom prostoru.

Unutar SmartDesign asortimana su tri linije dizajnerske rasvjete, različite po namjeni i dizajnu. Prva je Happy SmartDesign linija dizajnerskih lampi razigranog dizajna, bogatog kolorita s različitim motivima, potom linija Business SmartDesign koju karakterizira moderni, industrijski dizajn, a posljednja linija, ujedno i ona u kojoj se nalaze dva modela Lei Lou lampi, je Luxury SmartDesign, koja sadržava različite luksuzne dizajnerske lampe specifičnog modnog izričaja.