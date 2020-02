AKO STE DOBILI OVU BAKTERIJU, VEĆI SU IZGLEDI DA DOBIJETE RAK: Živi u polovici stanovništva – otkrili kako je iskorijeniti

Ne postoji cjepivo protiv H. pylori i dosadašnjih nekoliko pokušaja stvaranja bili su neuspješni

Iskorijenjivanje bakterije koja izaziva čir na želucu može više nego prepoloviti izglede za rak želuca među ljudima u čijim obiteljima netko ima rak želuca, pokazalo je novo istraživanje.

Rak želuca u obitelji znači dvostruko ili trostruko veći rizik za rak želuca.

Rizici su veći i među ljudima koji su zaraženi bakterijom Helicobacter pylori koja živi u želucu oko polovice svjetskog stanovništva, navodi tim znanstvenika u časopisu New England Journal of Medicine.

Rizik smanjen za 55 posto

Novo istraživanje, kojim je praćeno 1676 dobrovoljaca prosječno 9,2 godine, predstavljalo je pokušaj da se vidi može li iskorijenjivanje bakterije uz pomoć dvaju antibiotika i lijeka koji blokira stvaranje želučane kiseline smanjiti rizik od raka.

Smanjen je 55 posto.

Od 844 osobe na placebo terapiji njih 2,7 posto razvilo je rak, a u skupini koja je bila na antibiotskoj terapiji rak se pojavio kod samo 1,2 posto.

U 30 posto slučajeva antibiotska terapija nije uništila H. pylori. No, kad jeste rizik se smanjio na 0,8 posto što znači 73 posto manje izglede za pojavu raka želuca.

Rezultati su “dobra vijest jer mislimo da jednotjedno ili dvotjedno uzimanje antibiotika može spriječiti rak želuca”, kaže voditelj studije dr. Il Ju Choi iz južnokorejskog nacionalnog centra za borbu protiv raka.

On kaže da bi bilo mudro da se kod osoba čiji je neki član obitelji bolovao od raka želuca i koje su podvrgnute gastroskopiji obavi i test na H. pylori.

“Ako postoji zaraza treba je liječiti”, kaže on.

Test na bakteriju iz daha može pokazati je li antibiotska terapija djelovala. U 10 do 30 posto slučajeva u kojima bakterije prežive terapiju, treba probati druge lijekove.

Jednom kad se bakterija iskorijeni test na H. pylori ne treba ponavljati jer je rijetkost da se osoba ponovno zarazi bakterijom.

U visoko razvijenim zemljama to se dogodi tek u oko dva posto slučajeva, kaže Choi.

No u nerazvijenim zemljama to se dogodi u tri do 10 posto slučajeva.

Dobrovoljci su u ovoj studiji bili su roditelji, braća i sestre pacijenata koji su liječeni zbog raka želuca.

Kod svih je otkriven H. pylori, a nitko nije patio od čira na želucu.

Cjepivo ne postoji

Ne postoji cjepivo protiv H. pylori i dosadašnjih nekoliko pokušaja stvaranja bili su neuspješni.

Dr. Choi vjeruje da bi se u slučaju iskorijenjivanja H. pylori 80 do 90 posto karcinoma želuca moglo spriječiti kod osoba mlađih od 40 godina te jedna trećina do jedne četvrtine slučajeva karcinoma kod starijih osoba.