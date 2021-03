AKO OVO NIJE NAJGLUPLJI RAZLOG ZA PREKID IKAD… ‘Moja cura ima tamnosmeđi izrast na kosi, užas!’

Djevojka je znala da njenog dečka privlače riđokose žene, no nije shvaćala koliko mu je to značajno

Mladić je otkrio da razmatra prekid s djevojkom nakon što je saznao da nije prirodno riđokosa.

Na Redditu je objasnio da su se upoznali prije šest mjeseci i da se radilo o instant kemiji. Mislio je da je savršena jer je brižna, optimistična, lijepa i uz sve to ima crvenu kosu, barem je tako mislio.

Otkrio je da su sve njegove bivše djevojke bile riđokose i da ga jednostavno ne privlače žene s drugom bojom kose. Kada je njegova sadašnja djevojka spomenula da mora obojiti izrast, 31-godišnjak se šokirao.

“Pokazala mi je izrast i rekla mi da nije prirodno riđokosa te da je mislila da sam to dosad shvatio. Kosa na izrastu joj je tamno smeđa, što mi uopće nije privlačno”, napisao je na Redditu.

“Pitao sam ju zašto mi je lagala, a ona mi je odgovorila da mi nikad nije rekla da je prirodno riđokosa. Znala je da me privlače takve djevojke, no nije shvaćala koliko mi je to značajno”, dodao je.

‘Bit će joj bolje bez tebe’

Nakon svađe povjerio se prijatelju koji mu je poručio da je površan pa se obratio korisnicima Reddita za mišljenje. Zanima ga pretjeruje li ako razmatra prekid s djevojkom zbog njene boje kose.

“Prekini s njom… Zvuči mi kao da će joj biti bolje bez tako površnog tipa”, “Ako ne možeš preboljeti činjenicu da nije prirodno riđokosa, ona je ta kojoj će biti bolje bez tebe”, “Ne zaslužuješ ju, pusti da nađe nekoga tko će ju voljeti”, samo su neki od komentara.

Ipak, nisu svi stali na stranu djevojke.

“Svi imaju pravo na svoje preferencije. Ako je tebi ovo nepremostiv problem, na tebi je da odlučiš što činiti”, napisao je jedan korisnik.