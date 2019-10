AKO OVO NIJE ČUDO PRIRODE, ONDA NE ZNAMO ŠTO JE: Ruska močvara stalno se širi, uskoro će biti velika poput Hrvatske!

View this post on Instagram

В этот понедельник #путешествиесбукмарк отправляется 🚇 на территорию Западной Сибири, к феномену, которому нигде не существует подобных.🤓 У междуречья Оби и Иртыша располагаются Васюганские болота, 🏞площадь которых больше территории современной Эстонии, Дании или Швейцарии. Им около 10000 лет, и с момента своего образования болота постоянно увеличиваются в размерах.😯 ⠀ Ранее это были девятнадцать отдельно расположенных болот, 👩‍🏫которые впоследствии слились в одно единое болото. Подобно пустыне, болото захэватывает окружающие земли, имея при этом огромный запас чистой воды. 👍Здесь находятся истоки многих рек (Тара, Омь, Васюган, Чипажка…) и ручейков.🌊 ⠀⠀ Васюганские болота очищают атмосферу от вредных примесей. Они поглощают углерод, накапливая его в торфе, и смегчают тем самым парниковый эффект.👏 А болотная растительность продуцирует кислород.🤗 ⠀ Эти болота являются домом для множества животных и птиц.🐦 Лось,🦌 медведь, соболь, росомаха – наиболее часто встречающиеся млекопитающие данной местности. В болотистых озерах водятся судак, 🐟лещ, сазан.🐠 Здесь растут редкие лекарственные растения и невероятно вкусные ягоды: голубика, морошка, клюква. ⠀ Климат в зоне болота континентальный и, конечно, влажный. 🙃Средняя температура января -20 градусов, а июля +17 градусов. Снежный покров лежит около полугода в этой местности. ⠀ В теплый период болота почти непроходимы, а вот зимой осуществляется разработка нефтяных месторождений🏗, добыча торфа.👩‍🔬 Серьезную проблему создают и падающие вторые ступени ракет после запусков с космодрома Байканур.🚀 ⠀ Если ранее проблемам региона не придавали особого значения, то сейчас существование уникального природного объекта под угрозой. 😞Пока Васюганские болота остаются в предварительном списке на включение в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО📃, но эта территория однозначно должна занять место достойных в списке, потому что является настоящим чудом природы.😍