AJME, VEĆ SU POČELI… IDU LI I VAMA NEOPISIVO NA ŽIVCE? Izašla je top lista najomraženijih božićnih pjesama, koja od njih se vama baš zgadila?

Božićni hit Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’ potukla je ostale pjesme i zasjela na tron najomraženijih božićnih hitova

Neki kažu kako za početak božićnih proslava nikad nije rano, i mnogi se s njima slažu. Ukrasi, pjesme i miris cimeta u zraku, iako danas možda i prerano, mnogima čine da im je “toplije oko srca”, no poneke pjesme koje slušamo otkad znamo za sebe u to doma doista su mnogima dojadile.

Heart Radio već je pokrenuo svoju ‘Extra Xmas’ stranicu na kojoj vrte isključivo božićne pjesme, 24/7 dnevno, ne trošeći vrijeme na vijesti i baljezganje, već slušateljima puštaju božićne hitove. Neke od njih mnogi bi rado izbjegli čuti.

Tron drži već spomenuta Mariah Carey s ‘All I Want For Christmas Is You’, a slijede je na drugom mjestu ‘Do They Know It’s Christmas’ Band Aida. Treće mjeto drže Wizzard’si s ‘I Wish It Could Be Christmas Everyday’, pokazalo je istraživanje koje je proveo Huawei.

Top lista omraženih božićnih hitova

1. All I Want for Christmas is You – Mariah Carey

2. Do They Know It’s Christmas? – Band Aid

3. I Wish It Could Be Christmas Everyday – Wizzard

4. Merry Xmas Everybody – Slade

5.Last Christmas – Wham!

6. Fairytale of New York – The Pogues and Kirsty MacColl

7. Baby It’s Cold Outside – Tom Jones & Cerys Matthews

8. Santa Claus is Coming to Town – Jackson 5

9. Santa Baby – Eartha Kitt

10. Jingle Bells – Andrews Sisters