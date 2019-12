ADRENALINSKI SPEKTAKL ‘MASTERS OF DIRT’ ZA SVE UZRASTE: ‘Želimo nadmašiti svaki prethodni show!’

Ljubitelji adrenalina, jurnjave i motocross vratolomija u subotu 28. prosinca napokon dolaze na svoje

Nedostaje vam ideja za božićne darove? Voljenoj osobi još niste ništa odabrali? Blagdanske dane ne želite provesti u tišini doma? RTL Music poziva vas na najbolji svjetski freestyle adrenalinski spektakl za cijelu obitelj – “Masters of Dirt” show stiže u Arenu Zagreb 28. prosinca u sklopu velike svjetske turneje “Masters of Dirt Total Freestyle Tour 2019”!

Nakon što je 2013. godine osvojio srca hrvatske publike, “Masters of Dirt” vraća se u Zagreb s novim, još moćnijim spektaklom. U proljeće 2019. godine “Masters of Dirt Total Freestyle Tour” izazvao je senzaciju u svijetu i povećao razinu adrenalina među posjetiteljima, no posada M.O.D-a ne želi se zaustaviti već nastavlja uspješan niz donoseći zagrebačkoj publici mnogo noviteta.

“Trenutno smo pod punim gasom i imamo još mnogo ludih ideja u rukavu kojima želimo nadmašiti svaki prethodni show”, kaže Georg Fechter, osnivač M.O.D-a i voditelj najvećeg svjetskog freestyle motocross showa.

Najbolji svjetski virtuozi

Posjetitelje u Areni Zagreb očekuje adrenalinski spektakl prepun nevjerojatnih skokova i flipova na motociklima, quadovima, BMX biciklima te snowmobilima u izvedbi najboljih svjetskih virtuoza.

Izvodit će najluđe trikove na svijetu i skakati do čak 14 metara u visinu, na poligonu dugačkom 24 metra uz miris spaljenih guma i zvukove službenog Masters of Dirt DJ-a Mosakena. Masters of Dirt dolazi u pratnji Fuel Girls iz Velike Britanije, grupom koja će vatrenim nastupom dodatno zagrijati dvoranu!

Ljubitelji adrenalina, jurnjave i motocross vratolomija koji ovih blagdana traže dodatna uzbuđenja, u subotu 28. prosinca napokon dolaze na svoje!

Besplatan ulaz za djecu do 6 godina

Svi zainteresirani posjetitelji, koji još nisu nabavili svoje ulaznice, RTL Music i Eventim donose dobre vijesti – plaćajte MasterCard i Maestro karticama te ostvarite 25% popusta!

Ulaznice se mogu kupiti na platformi Eventim i to po cijeni od 220 do 420 kuna (ovisno o kategoriji ulaznice) za odrasle osobe te od 110 do 300 kuna za djecu od 6 do 12 godina, dok djeca mlađa od 6 godina imaju besplatan ulaz uz uvjet da ne zauzimaju dodatnu stolicu. Također su dostupne posebne VIP i Diamond Experience ulaznice, a moguće je ostvariti i grupne popuste.

Sve novosti o “Masters of Dirt Total Freestyle” spektaklu te najave izvođača, kao i njihovih nevjerojatnih točaka možete pratiti na službenim web stranicama: mastersofdirt.com i music.rtl.hr.

Začinite praznike s malo adrenalina, jurnjave i vratolomija!