ADIO, ANKA I BERTO! U manje od 24 sata preminuli supružnici s Vira nakon 63 zajedničke godine. Njihova priča je gotovo nevjerojatna

‘Anka je bila smirena, a Albert zvani Berto živa vatra i užitak za slušanje’

U jedva 24 sata razmaka, ili gotovo u istome danu, ovaj su svijet 23. i 24. kolovoza zajedno napustili Virani Anka i Albert Buškulić. Priču o ovim supružnicima, 88-godišnjoj Anki te dvije godine mlađemu Albertu, kojega su odmilja zvali Berto, objavio je Virski list.

“Anka je bila smirena, a Albert zvani Berto živa vatra i užitak za slušanje, čovjek koji je prkosio životu i trgovačkoj mornarici u kojoj je kao kuhar proveo karijeru. Bili su virski par iz generacije staroga kova, a sada su na nebeskom putu kao vječni ljubavnici”, napisao je novinar toga lokalnoga lista, koji ih je imao prilike upoznati.

Berto je oteo svoju Anku

“Psovao je život, trgovačku mornaricu kojoj je pripadao, rodbinu i susjede, ali nikad gospođu Anku. S njom je nekako taj nemirni Bertov duh u čudesnom miru proživio pune 63 godine, od 1957. kada su se uzeli. Bolje je reći, od kada je Viranin Berto ‘oteo’ Povljanku Anku nadahnut ljubavlju”, otkrio je.

“Tako je Berto te 1957. posudio od pokojnoga Ive Liverića kaić, zaplovio prema Pagu i tamo ‘oteo’ svoju Anku, rođenu kao Škoda, a upoznao ju je tek nešto ranije dok je iskrcavala grožđe u Rijeci. Bio je prkosan i inatljiv, pravi morski vuk, a jedino je takav mogao preživjeti susret s bijesnim lokalcima u jednoj zadimljenoj i opskurnoj mornarskoj gostionici u New Orleansu.”

Pokopani u istom danu

“‘Come on, get me, you son of a bit*h’, derao se i sočno psovao šjor Berto. Oplovio je nakon toga još tisuće morskih milja na ukupno 60 brodova, a u New Orleansu su našli neku drugu žrtvu za pljačku”, završava priča o neprežaljenim ljubavnicima s Vira.

Albert i Anka sahranjeni su jučer na virskome groblju, zajedno.