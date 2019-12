‘A SADA, MORAM TI PROVJERITI HIMEN…’: Potresna svjedočanstva djevojaka koje su roditelji terorizirali testovima djevičanstva

Još uvijek je potpuno legalno da liječnici u SAD-u obavljaju “provjere himena” kao dokaz djevičanstva

Michelle Northcote se ne sjeća lica svog pedijatra, ali se sjeća stropa u njegovu uredu. Od šeste do 13 godine, Northcote je provela dugo vremena promatrajući ga. Jednom godišnje, za vrijeme najduže dvije minute u povijesti, natjerala bi se da se usredotoči na pločice na tom stropu nakon što bi je liječnik ponovio poznatu frazu: ‘A sada, moram provjeriti tvoj himen”, piše The Guardian.

Northcote (pseudonim) sada ima 37 godina, no diljem SAD-a još uvijek se događaju “provjere himena” kao dokaza djevičanstva. Ne zna se točno koliko su učestale jer se obično traže povjerljivo između roditelja i liječnika. Kvantificiranje njihove prevalencije stoga je teško, ali malo istraživanje iz 2017. pokazalo je da je od 288 američkih ispitanih opstetričara i ginekologa, njih 45 (16%) barem je jednom bilo u situaciji da netko od njih traži testiranje djevičanstva ili “obnavljanje nevinosti”. Njih trinaest je pristalo ispuniti zahtjev.

Poput ‘nespretnog prstenjačenja’

Northcote, inače iz New Yorka, prisjetila se kako je provjera bila poput “nespretnog prstenjačenja”. Nikad nije znala zašto se to događa, liječnik joj nikada nije rekao. Nije ni shvaćala da to nije normalno sve dok godinama kasnije nije razgovarala s prijateljima na fakultetu. Kada je podijelila svoju priču s njima, izraz njihovih lica govorio je više nego riječi – odmah je znala da se to nije trebalo dogoditi.

Isprva je pretpostavljala da je njezin liječnik perverznjak. A onda, nakon što je reper TI prošlog mjeseca otkrio kako prisiljava kćer svake godine na provjeru himena da bi dokazala djevičanstvo, Northcote je morala preispitati te posjete i što one znače.

Kaže kako je na kraju shvatila da je upravo njezina majka tražila od liječnika provjere djevičanstva. Iako, nije potpuno sigurna u to budući da su u poprilično zategnutim odnosima, vjeruje da je tako s obzirom da joj je majka konzervativna katolkinja opsjednuta djevičanstvom.

Majčina opsjednutost nevinošću započelo je kada je Northcote imala šest godina te se nastavilo i u godinama kada je bila tinejdžer. Jedne noći je usred noći izvukla Northcote iz kreveta kako bi je pitala seksa li se. Bila je toliko opsjednuta kćerkinim seksualnim životom s muškarcima da nije ni shvatila da joj je kćer zapravo lezbijka.

Neuništiv mit o himenu

Unatoč dugogodišnjim istraživanjima koja razbijaju mit o himenu – da puca nakon prve vaginalne penetracije – njegova moć i dalje vrijedi. Moć tog mita ostao je čak i nakon što je studija iz 1906. pokazala da je himen jedne seksualne radnice bio netaknut, što je trebalo biti dovoljno za odbacivanje ovog mita. Za to je trebala biti dovoljna i studija iz 2004. godine, koja je proučavala 36 trudnica, od kojih su 34 još uvijek imale netaknut himen. Ipak, mit je toliko uvjerljiv da bi ljudi radije vjeruju u djevičanske trudnoće nego u činjenice.

Djevičnjak, nabor membrane na otvoru vagine, dramatično varira od žene do žene. Kod nekih žena himen izgleda poput prstena, a kod drugih je u obliku polumjeseca. Neke žene imaju nekoliko rupa, ureza ili pukotina u svom himnu, a druge uopće nemaju himen.

Lažni himen

Usprkos činjenicama, svake godine žene se podvrgavaju operacijama kako bi “vratile” svoje himene. Deseci tisuća žena, od kojih su tisuće iz SAD-a, također svake godine naruče lažne setove himena. Lažni himen se stavlja u rodnicu prije snošaja i izbacuje krv tijekom seksualnog čina. Jedna je tvrtka, HymenShop, rekla je za The Guardian kako prodaje najviše setova u Kaliforniji i Sjevernoj Karolini.

Druga njemačka tvrtka VirginiaCare rekla je da svake godine proda tisuće setova širom SAD-a. Mnogi njihovi kupci, kažu iz tvrtke, zovu ih uz tvrdnju da im je potreban lažni himen kako bi se zaštitili. Ponekad su žene djevice, ali žele osigurati da krvare tijekom prve bračne noći jer strahuju od mogućih posljedica. Njihovi partneri često znaju da planiraju upotrijebiti lažnu krv, no plan je prevariti roditelje koji provjeravaju posteljinu nakon bračnih noći.

U tvrtki znaju da ni krv ni himen ne ukazuju na žensko djevičanstvo, ali ne osjećaju ni moralnu obavezu ne proizvoditi proizvod. Daniela Lindeman, glasnogovornica VirginiaCare, kaže da lažni himen ne održava taj mit, činjenica je da ljudi žele vjerovati u to. “To im nikada nećete izbaciti iz glava. Zbog toga postoji mit već 2000 godina, da trebate biti djevica i da to morate potvrditi na ovaj način”, rekla je.

Upitana osjećaju li odgovornost da ne nastavljaju laži, Lindeman kaže kako oni pružaju uslugu. “Samo pokušavamo pomoći na bilo koji način i brinemo se za te djevojke ili žene. Na kraju, spašavamo i njihove živote”, rekla je.

Proživljavala je teror

Ashley Lee, 20-godišnjakinju iz Missourija, roditelji su tjerali na provjeru himna gotovo svake godine prije nego što je napustila dom. Za nju je to bio poseban izvor terora jer ju je bratov prijatelj seksualno zlostavljao dok je bila mala.

“Brinula sam se da ću upasti u probleme zbog nečega za što nisam kriva. Osjećala sam se kao da nema nikoga tko bi mi pomogao, kao da bih bila osramoćena zbog toga što mi se dogodilo”, rekla je tijekom telefonskog razgovora za Guardian. “Osjećala sam se kao da je to moja krivica.”

U nevjerojatno okrutnom preokretu priče, njezini su roditelji znali za zlostavljanje, a ipak su je nastavili testirati kako bi bili sigurni da se nikad neće osjećati dovoljno ugodno da bi stupila u seksualne odnose pod njihovim krovom. “Rekli su mi da će liječnik pregledati moju vaginu i gurati dijelove moje maternice kako bi saznali jesam li se seksala ili nisam. Prestravilo me je”, kaže Lee.

Nije se osjećala vrijedno

To je bilo dovoljno da je otjera od kuće sa 16 godina, ali je prijetnja imala dugotrajne posljedice. Vjerojatno suprotno onome što su njezini roditelji namjeravali, prisilna testiranja su dovela do toga da manje cijeni svoje tijelo, a ne više: „Zbog toga sam osjećala da je to što je među mojim nogama ono što me čini onim što jesam, da je to moja vrijednost“, kaže Lee.

Za Lee trebale su proći godine da bi sebe uopće počela smatrati vrijednim ljudskim bićem. “Potiče način razmišljanja da je u redu da vas netko kontrolira, da ne možete sami donositi odluke jer sve je već odlučeno za vas”, rekla je. Upitana što bi rekla roditeljima koji danas razmišljaju zatražiti test, kaže: “Rekla bih, molim vas, samo istražite. Doista ne znate da možda uništavate život djeteta umjesto da ga štitite.”