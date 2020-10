A GDJE VI TRAŽITE NOVOSTI O KORONI? Studija otkrila nešto zabrinjavajuće, klonite se ovog načina informiranja!

Pretjerano korištenje društvenih medija tijekom pandemije povezano je s razvojem depresije i sekundarne traume, pokazuje nova studija znanstvenika sa Sveučilišta u Pennsylvaniji i sveučilišta Jinan u Guangzhouu u Kini.

U studiji, objavljenoj prošlog mjeseca u časopisu Computers in Human Behavior, ispitano je 320 osoba koje žive u Wuhanu o tome kako su dolazili do informacija o zdravlju i dijelili ih s prijateljima, članovima obitelji i kolegama putem WeChata, kineske najpopularnije aplikacije za dopisivanje.

Također je korištena ljestvica stresa za mjerenje anksioznosti i depresije na način da se tražilo od ispitanika da ocijene izjave poput “osjećao sam da je život besmislen” i “imao sam uznemirujuće snove o epidemiji koronavirusa”.

