Baš kao i cijeli ljudski organizam, i zubi se troše i stare. Moguće ih je sačuvati tijekom cijelog života, no s vremenom će vjerojatno potamniti, odlomit će se njihovi gornji dijelovi, a u starosti će doći i do povlačenja zubnog mesa zbog oštećenja, upala i anatomskih posebnosti. Lijep osmijeh želimo svi, a da bi ga imali najvažnija je pravilna oralna higijena i redoviti posjeti stomatologu. Evo odgovora na najvažnija pitanja o oralnoj higijeni.

Koliko često treba posjećivati zubara?

Najgore što si možete napraviti je ići zubaru tek kad vas zaboli zub. Hrvatska je nažalost zemlja u kojoj se malo ulaže u zdravstvenu prosvjećenost u dentalnoj medicini. S obzirom na to da su prava osiguranika u sklopu HZZO-a na području dentalne medicine sve manja, a cijene usluga u privatnom sektoru sve više, redovite kontrole (najmanje 3 puta godišnje) koje obuhvaćaju profesionalno čišćenje zuba i upute za održavanje oralne higijene, osim zdravstvene koristi dugoročno donose i značajnu uštedu. Redovni pregledi i intervencije važniji su od javljanja zubaru u trenutku kad zub zaboli.

Kad bi se djeca trebala prvi put susresti s četkicom i kakav je pristup poželjan u poduci o važnosti njege zubi?

Poželjno je da se prvi susret s četkicom upriliči kad započnu nicati prvi zubi. Trenutak je individualan, no računa se da će se oni pojaviti oko 4. mjeseca života. Roditeljska briga za djetetove zube, u smislu četkanja, trebala bi trajati do djetoteve sposobnosti da samo pravilno brine o zubima. Preporučljivo je da im profesionalac (doktor dentalne medicine, higijeničar, ili netko treći) pokaže kako se pravilno peru zubi.

Kako se može opisati zadovoljavajuća oralna higijena?

Onu kod koje se pri svakoj primjeni uklanja više od 75 posto bakterijskih naslaga s površine zuba i sluznice usta. To znači da četkicom i drugim pomagalima moramo prijeći preko svih dostupnih površina u ustima, što nije lagan zadatak. Sama četkica za zube nije dovoljna, potrebno je još nešto: međuzubna četkica, zubni konac/svila, „superfloss“, strugač za jezik itd. Cilj je maksimalno smanjivanje broja bakterija u ustima. Nije ih moguće eliminirati sve, što u krajnjoj liniji ni ne bi bilo dobro, no važno je smanjiti njihov broj.

Koliko je važno redovito čišćenje zuba, uklanjanje zubnog kamenca i sl?

Redovito profesionalno čišćenje zuba (poliranje, profilaksa) ključno je za zdravlje usne šupljine. Intenzitet posjeta određuje se individualno, u skladu sa stanjem usne šupljine i motivacijom pacijenta.

Kakvu četkicu odabrati?

Četkica za zube je jedna od najvažnijih predmeta za održavanje oralne higijene. Svrha zubne četkice je odstranjivanje plaka, tj. zubnih naslaga i stimuliranje desni radi prevencije zubnog karijesa i bolesti desni. Poželjno je odabrati mekanu (soft) četkicu za zube s kojom, pritiskom na zube i okolno zubno tkivo, nećete izazvati nikakvu traumu tj. neće doći do povlačenja zubnog mesa. Zubna četkica može trajati 3 mjeseca ako je nakon svakog pranja oprana i dobro posušena, spremljena u ormarić i nije u doticaju s vanjskim svijetom. Električne četkice bolje uklanjaju zubne naslage nego obične četkice,pogotovo kada se radi o teško dostupnim mjestima. Glava električne četkice koristi motorizirani mehanizam koji se pokreće brzinom koju ljudska ruka ne može postići pa time i učinkovitije čisti zube, masira desni i sprečava upalne procese. Isto tako, dodatni pokreti glave četkice stvaraju dinamičnu fluidnu aktivnost koja pomaže očistiti zube i na teško dostupnim mjestima do kojih sama vlakna četkice za zube ne mogu dosegnuti.

Koje su prednosti električne četkice za zube?

Koliko je pušenje štetno za zdravlje zubi?

Pušenje je dokazani faktor rizika u razvoju parodontalne bolesti. Najveća opasnost prijeti od povišene temperature koju stvara žar cigarete. To je izravno djelovanje, i ono je samo vrh ledenoga brijega. Taloženje metabolita nikotina na površini zuba pogoduje nakupljanju bakterija i stvaranju bakterijskog biofilma. Isti fenomen može uzrokovati i zadah, naslage na jeziku, oboljenje jezika, zuba i sluznice. Najopasnije djelovanje pušenja pokazuje se na dubljim strukturama. Nikotin uzrokuje grčenje malih krvnih žila u sluznici, čime se smanjuje dotok prehrambenih tvari i obrambenih molekula, i tkivo je slabije zaštićeno. Uz pravilnu oralnu higijenu, pušači bi morali primjenjivati strugač za jezik kao nezaobilazno sredstvo kojim će s jezika skidati naslage nikotina, katrana i bakterija.

Kakav je utjecaj nezdrave prehrane za zdravlje zubi?

Nezdrava prehrana s previše šećera, ljepljivih tvari i elemenata koji mogu zaostati na teže dostupnim mjestima u ustima, pogodovat će nakupljanju bakterija i stvaranju biofilma. Prekomjerno unošenje povećava rizik od karijesa i parodontalne bolesti, jer povećan je i izvor hrane za bakterije. Najveća opasnost krije u slatko-kiselim gaziranim pićima, koja mogu značajno ugroziti integritet cakline i dovesti do razvoja karijesa, posebno na teško dostupnim mjestima.

