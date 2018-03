PREPOZNAJTE SIGNALE: Pet znakova da vaše tijelo treba pomoć

Često ste umorni, bez snage, pospani, nemate energije i skloni ste virozama. Razloga za ovakvo stanje može biti više, no sasvim je očito da vašem tijelu treba pomoć

Bez snage, bez energije, bez izdržljivosti, s čudnim osjećajem slabosti za koji često ne postoji očiti uzrok i koji nije posljedica izrazito napornog rada. Tko je to iskusio zna da odmor ne pomaže, naprotiv, u nekim slučajevima dodatno pogoršava situaciju. Svatko od nas barem je jednom doživio razdoblje neobjašnjivog umora ili asteniju, kako se naziva u znanstvenoj literaturi. Liječnici opće prakse tvrde da je to razlog zbog kojeg jedan od desetero pacijenata zatraži stručnu pomoć. No, što može uzrokovati takvo stanje? Iako umor uvijek ukazuje na postojanje problema u organizmu, ne mora značiti da se radi o nekom ozbiljnom i zabrinjavajućem problemu. U svakom slučaju, ako potraje nekoliko dana zaredom, najbolje bi bilo obratiti se liječniku kako bi otkrio što je uzrok takvog stanja. Evo nekih od razloga zašto se pojavljuju umor, pospanost i nedostatak energije.

Umor zbog stresa

Umor psihološkog podrijetla ima određene karakteristike koje olakšavaju njegovu dijagnozu. Osoba koja pati od te vrste umora uglavnom se osjeća iscrpljena čim se probudi te tijekom cijelog dana, neovisno o vrsti aktivnosti kojom se bavi. Želja da ostane u krevetu i da spava u sukobu je s nemogućnošću da zaspi i da se dobro odmori.

Što učiniti: u većini slučajeva dovoljno je napraviti malu stanku, skrenuti misli s poslova i obveza koje nas pritišću, otići na kraći odmor ili uzeti nekoliko slobodnih dana za odmaranje. Ako je stanje umora dodatno otežano tjeskobom, što je čest slučaj, mogla bi biti od pomoći blaga terapija lijekovim.

Kad je uzrok anemija

Među organskim uzrocima umora jedan od najčešćih je anemija. Kad padne broj crvenih krvnih zrnaca, svi organi, a posebno tkiva i mišići, nedovoljno su opskrbljeni kisikom. Posljedica je smanjen prag izdržljivosti napora te lako i brzo umaranje. Uzroci anemije mogu biti brojni. Kod žena vrlo su čest uzrok obilna menstrualna krvarenja. No, može se raditi i o čiru na želucu ili nedovoljnoj proizvodnji crvenih krvnih zrnaca. Nije teško otkriti da je uzrok eventualnog stanja umora jedan oblik anemije: za takvo stanje tipično je bljedilo lica i očne spojnice, što je vidljivo golim okom i može se utvrditi osnovnim liječničkim pregledom.

Što učiniti: kako bi se utvrdio stupanj i uzrok anemije, potrebno je napraviti analizu krvi kojom će se pokazati vrijednosti hemoglobina, tj. proteina u crvenim krvnim zrncima čija je uloga prijenos kisika. Za liječenje se može propisati uzimanje željeza, folne kiseline ili vitamina B skupine.

Kad se tijelo bori protiv virusa i bakterija

Infektivna bolest, poput upale krajnika, bronhitisa ili obične prehlade, može kao posljedicu ostaviti stanje iscrpljenosti. Zapravo, tijekom prehlade obrambeni sustav intenzivno radi boreći se protiv virusa ili bakterija koji napadaju organizam. Dakle, tijelo podnosi povećani napor što za posljedicu ima iscrpljenost i gubitak snage. Stoga se, nakon nekoliko dana povišene temperature, često osjeća opća slabost i umor.

Što učiniti: tijelu dajte vremena da se samo oporavi, nemojte na silu pokušavati ubrzati povratak u normalno stanje. Uz to, u prehranu treba unijeti što više voća i povrća te spavati najmanje osam sati dnevno.

Što pomaže pobijediti umor i manjak energije

Šećer, bijeli ili od trske, med i fruktoza sadržana u voću: jednostavni su šećeri, dakle organizam ih može odmah upotrijebiti, to jest asimilirati u roku od nekoliko minuta te odmah pretvoriti u energiju.

Čokolada: osim što sadrži jednostavne šećere, donosi u organizam tvari poput triptofana, prirodnog antidepresiva koji pomaže u podizanju raspoloženja.

Kava: stimulans i izvor energije. Ipak, pazite da ne pretjerate, jer prevelika količina kave može dovesti do još veće akumulacije umora.

Orasi, lješnjaci i suho voće: bogati su vitaminima i mineralima među kojima su kalij, fosfor i magnezij. Sve te supstancije daju energiju, no pazite na kalorije!

Suplementi: tražite li precizno prilagođenu dozu vitamina uz koju ćete pobijediti umor i obnoviti energiju, neka to budu oni s produljenim oslobađanjem. Revitalizirajući vitaminski pripravak kontinuirano otpušta vitamine, minerale i aminokiseline (najmanje 8 sati) i tako održava bolju ravnotežu vitamina u našem tijelu. Sadrži minerale, željezo i magnezij koji pridonose smanjenju umora i iscrpljenosti, vitamine B skupine (B1, B2, B3, B5, B6 i B12) koji pridonose normalnom metabolizmu stvaranja energije, te vitamine A, B6, B12, C i D koji pridonose normalnoj funkciji imunološkog sustava.

