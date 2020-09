5 NAJVEĆIH ZABLUDA O KORONAVIRUSU: Ne, nije baš poput gripe, i ne, cjepivo neće uskoro biti dostupno svima

Promjenjive informacije i preporuke koje su iz dana u dan glasile drugačije, unijele su zbrku među ljude kao i širenje dezinformacija

Otkada je svijet prvi put počeo slušati o koronavirusu, naše shvaćanje toga kako napada ljude, koje su ugrožene skupine te kako se najbolje zaštititi je napredovalo. Usprkos tome, promjenjive informacije i preporuke koje su iz dana u dan glasile drugačije, unijele su zbrku među ljude te se potaknulo i širenje dezinformacija.

“Baš kao što se Covid-19 proširio svijetom, tako ima i glasina, neistina i dezinformacija. I oni mogu biti jednako opasni”, rekao je u srijedu Tedros Adhanon Ghebreyesus, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Dezinformiranje dovelo je do toga da ljudi nanose štetu sebi na temelju laži, samoliječenja otrovnim kemikalijama ili opasnim lijekovima, rekao je Tedros. Također, to je utjecalo na povjerenje ljudi u institucije i zdravstvene sustave, što bi moglo dovesti do toga da ljudi okrenu leđa novim lijekovima i cjepivima ako nemaju povjerenja u njih.

Dok tako svijetom kola masa tvrdnji o Covidu, CNN ističe pet najčešćih zabluda povezanih s koronavirusom koje svakako valja znati.

#1 Meta virusa su samo stariji ljudi

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da “virus napada starije ljude sa srčanima i drugim zdravstvenim problemima” te istaknuo da “gotovo nitko mlađi od 18 godina nije zaražen”. Ono što Trump govori nije točno jer je činjenica da korona doslovno napada sve dobne skupine. Premda se stariji ljudi nalaze u rizičnoj skupini, i ako se zaraze imaju veću mogućnost da će umrijeti ili teško oboljeti, to ne znači da mladi ne obolijevaju.

Novo istraživanje američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazala je da su 20 posto oboljelih od Covida-19 u SAD-u, u razdoblju od lipnja do kolovoza, čine osobe stare od 20 do 29 godina. U rizičnu skupinu spadaju starije osobe jer najčešće imaju već neka prethodna oboljenja, a to rezultira težim oboljenjem od Covida.

Otkriveno je da su neki mlađi ljudi, koji imaju neke bolesti, također više podložniji napadu virusa.

#2 Maske nisu dobra zaštita od virusa

Prema pisanju CNN-a, zabluda da maske nisu dobra zaštita od virusa je najviše politizirana. Na početku pandemije rečeno je da maske nisu potrebne za osobe koje nisu u bliskom kontaktu sa zaraženima. Isto tako, u svijetu je nastupila nestašica maski pa se ljude upozoravalo da ih ne kupuju jer ih nema dovoljno za zdravstvene djelatnike. Poslije se otkrilo da postoje asimptomatični pacijenti koji šire virus te da se korona širi i aerosolima pa su maske postale obavezne u zatvorenim prostorima.

“Nismo bili svjesni činjenice da su 40 do 45 posto ljudi asimptomatski nositelji niti da su se brojni zarazili od osobe koje nemaju nikakve simptome. Upravo zbog toga je izuzetno važno da svi nose maske”, rekao je dr. Anthony Fauci, stručnjak za infektivne bolesti te glavni američki epidemiolog.

Koliko god bilo ljudi koji su protiv maski, činjenica da je da one štite od virusnih kapljica koje se izlučuju disanjem, kašljanjem, kihanjem, pjevanjem ili vikanjem. Prema nekim istraživanjima, maske mogu smanjiti količinu kapljica koje osoba izdiše za čak 90 posto. Isto tako, drugo istraživanje je pokazalo da maska smanjuje transmisiju respiratornih virusa od 56 posto.

Ipak, valja obratiti pažnju na vrstu maske koju nosimo jer nisu sve iste i ne štite sve jednako.

#3 Osoba se može zaraziti samo ako je u kontaktu sa zaraženom osobom

Na probi jednog pjevačkog zbora u Washingtonu prisustvovala je 61 osoba, a među okupljenima bila je i jedna asimptomatična osoba. Nakon probe od dva i pol sata, čak je 87 posto članova zbora bilo zaraženo. To je bio jedan od ranih pokazatelja da osoba ne mora biti u bliskom kontaktu sa zaraženim da bi se zarazila nego da se virus može širiti i aerosolima.

Fauci je napomenuo da širenje virusa aerosolima ništa ne mijenja kada su je u pitanju nošenje maski. Savjetuje da se izbjegavaju bliski kontakti kao i velike gužve. Američki epidemiolog ističe da je bolje boraviti na otvorenom nego u zatvorenim prostorima.

#4 Bolest Covid-19 je baš kao gripa

Respiratorni virusi uzrokuju i Covid-19 i gripu te su neki simptomi, poput kašlja, visoke temperature i umora zato slični. Međutim, razlika između ove dvije bolesti je ogromna, a “tajna” se skriva u stopi smrtnosti. Za osobe mlađe od 50 godina stopa smrtnosti je jako niska, no za one između 50 i 69 godina smrtnost iznos 0,5 posto. Za ljude od 70 i više godina, stopa smrtnosti je 5,4 posto.

Inače, kod gripe, stopa smrtnosti u prosijeku iznosi 0,1 posto. K tome, tu je i podatak da je u 2020. SAD-u zabilježeno 200.000 smrtnih slučajeva više nego prošle godine. CDC kaže da će Covid-19 vjerojatno biti jedna od 10 bolesti koje su uzrokovale najviše smrti u SAD-u, a prema do sada dostupnim podacima, mogla bi zauzeti treće mjesto, iza srčanih bolesti i raka.

#5 Cjepivo će uskoro biti svima dostupno

Nagađanja o tome kada će cjepivo protiv koronavirusa ugledati svjetlo dana su brojna. Ipak, tu su i neke preoptimistične prognoze koje najavljuju da se cjepivo može očekivati tijekom listopada. Međutim, drugi znanstvenici, skupa s dr. Faucijem, ne očekuju da će cjepivo doći prije američkih izbora.

Podsjećamo, izbori u SAD-u održat će se ove godine u studenome. Tu je još jedan problem u vezi cjepiva, a to je distribucija. Naime, navodi se da bi se cjepivo najprije trebalo dostaviti određenim grupama, dakle zdravstvenim djelatnicima i najugroženijim skupinama.

