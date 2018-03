10 NAVIKA KOJE VAS KOČE NA PUTU DO BOGATSTVA: Uspješni ljudi nikad ne rade ove pogreške i zato su magnet za novac

Svatko na svijetu ima predispozicije za bogaćenje, samo što većina radi pogrešne korake koji ih unazađuju. Ovih 10 pogrešaka bogati ljudi izbjegavaju u širokom luku.

Svatko pronalazi svoj put do bogatstva. Neki su ljudi bili dovoljno inteligentni i kupili bitcoinove kada im je vrijednost bila jednaka dolaru; drugi, pak, puno rade. Bogati ljudi imaju nešto zajedničko. Međutim, i oni koji ponekad imaju sreće i oni koji rade puno čine pogreške, zbog čega ne mogu uistinu uštedjeti novac. Istraživač Tom Corley proučavao je razlike u navikama bogatih ljudi i onih koji nemaju mnogo novca. Testirao je obje skupine tijekom pet godina i donio zanimljive zaključke. Ovo su, kaže on, najčešće pogreške koje radimo, a koje nas koče na putu do bogatstva:

Izbjegavanje novih poznanstava

Bogati ljudi vole upoznavati nove ljude. 68 posto bogatih ljudi reklo je da uživaju u susretu s nekim novim. Samo 11 posto siromašnih ljudi reklo je isto. Većina ljudi koji su došli do financijske stabilnosti trudila se iz petnih žila kako bi ostavili dobar dojam o sebi i zadržali ga. Ne zaboravite čestitati novim poznanicima (i starima) blagdane i druge važne dane i obljetnice.

Vjerovanje u sudbinu





Možete se osloniti na sreću ili sudbinu u vrlo rijetkim slučajevima, možda kada odabirete između crvene i plave majice. Ali, kada je riječ o stvarno važnim pitanjima, bogati ljudi misle da sami određuju svoj životni put. Čak 90 posto siromašnih ljudi krive sudbinu za svoju nesreću i druge čimbenike koje ne mogu kontrolirati. I kako bi poboljšali to stanje, ulažu novac u vračare i lutrije umjesto u vlastito obrazovanje.

Mržnja prema poslu

“Volim ono što radim!” Ovo je rečenica koju 85 posto financijski uspješnih ljudi kaže. Siromašni vide više nedostataka u svojim poslovima. Ovakvim stavom, vjerojatno ćete se složiti, prilično je teško povećati svoj dohodak. Ako vam se ne sviđa posao koji radite, trebali biste ga promijeniti, a ne cviliti.

Nepažnja prema zdravlju

Bogati ljudi puno vremena posvećuju svom zdravlju. To uključuje posjete liječniku, zdrav način života, sport (76 posto uspješnih ljudi vježba četiri puta tjedno), uravnotežena prehrana i nedostatak loših navika. Među onima koji imaju niske prihode, samo 13 posto vidi vezu između dobrog zdravlja i uspjeha.

Nespremnost na rizike

Samo šest posto siromašnih ljudi pristalo je riskirati poboljšanje njihove financijske situacije. S druge strane, više od 50 posto bogatih ljudi koji su sudjelovali u eksperimentu pristalo je na isti rizik, iako su primijetili da je barem jednom u životu riskiranje dovelo do velikih neuspjeha, ali su pokušali krenuti dalje umjesto da su se fiksirali na njih.

Gledanje reality showova

Među ljudima koji nisu bogati, 78 njih voli gledati voajerske emisije, u kojima gledatelji prate pojedinosti iz tuđeg privatnog života. Među bogatim ljudima, samo oko 6 posto gleda reality showove. Vrijedno je spomenuti i da bogati ljudi općenito ne gledaju televiziju puno, a mnogi je gledaju manje od sat vremena dnevno. Isto vrijedi i za internet: uspješni ljudi provode manje od sat vremena surfajući na mreži, osim ako to nema veze s poslom.

Nečitanje knjiga

“Ne čitati znači ne razmišljati”, rekao je davno Dostojevski. S legendarnim piscem slaže se 88 posto bogatih ljudi. Oni čitaju knjige o vlastitom razvoju, stručne materijale i povijesnu literaturu najmanje 30 minuta dnevno. Samo dva posto siromašnih ljudi dosta vremena posvećuje čitanju.

Kasno ustajanje

Više od polovine poslovnih ljudi s visokim prihodima, koje je promatrao Tom Corley, probudilo se najmanje tri sata prije početka svoga radnog dana, dakle oko pet sati. U jutarnjim satima uspješni ljudi planiraju stvari koje trebaju raditi, rade osobne projekte (ako rade za velike tvrtke) i posvećuju se nekoj tjelesnoj aktivnosti. Mnogi uspješni ljudi 10 – 15 minuta dnevno meditiraju ili jednostavno razmišljaju o nečemu u tišini. Rano buđenje ne znači da ne spavaju dovoljno. 89 posto bogatih osoba spava od 7 do 8 sati noću, a navečer liježu u preporučeno vrijeme: između 21 i 22 sata.

Druženje s negativnim ljudima

96 posto ljudi koji žive od plaće do plaće znaju nekoga tko voli tračati i žaliti se na svoj život. Uspješni ljudi komuniciraju s onima koji nisu negativni, već sasvim suprotno, onima koji ih nadahnjuju da učine nešto. Možete jednostavno povećati broj takvih ljudi oko sebe posjetom kulturnim događajima, obavljanjem volonterskog rada ili učlanjenjem u neprofitnu organizaciju. I trebali biste sve svoje vrijeme posvećivati sebi dok ne upoznate ljude koji su vrijedni vašeg vremena.

Prekomjerno trošenje

Većina siromašnih ljudi troši mnogo više nego što zarađuje. Vjerojatno poznajete ljude koji kupuju skupe automobile, telefone i ostale stvari na kredit, iako si to ne mogu priuštiti i zaista ih ne trebaju. Bogati ljudi obično se drže ovog sustava raspodjele dohotka:

20% – štedni računi

25% – plaćanje najamnine ili hipoteke

15% – hrana

10% – zabava

5% – servis automobila

Ostatak novca troši se na neke nestalne stvari kao što su odjeća, liječenje i obrazovanje.