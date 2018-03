Moja zena psihopat..

Sve je pocelo 2010. Kad sam je upoznao.. oboje smo prevarili parntnere, prekinuli s njima i poceli vezu.. bila je divna zena.. htio sam joj dati sve.. 8 mj kasnije zaplovili smo u bracne vode. Bilo nam je divno.. al imali smo raznih svadja samim time sto sam bio kriv za sve.. manjak novaca,manjak drustva..2 god kasnije ostala je trudna i dan nakon sto smo objavili sretnu vjest ona je imala spontani.. oboje smo bili shrvani.. oboje smo u to vrjeme radili pa se skoro uopce nismo vidjali.. tu je nestalo komunikacije.. nedugo zatim prevarila me i tu je nas brak pukao.. bio sam slomljen jer sam bio siguran da je ona zena mog zivota.. bili smo odvojeni 2 mj.. zatim smo se ponovo poceli sretat, piti kavice.. raspravljat sta je bilo i kako smo to mogli promjenit.. u tih 2 mjeseca sto smo bili razdvojeni spavala je 5 muskaraca od toga su mi 3je bili dobri “prijateli”.. za svoju srecu s njom presao sam preko svega i opet smo usli u vezu.. par mj kasnije doznali smo da je trudna vec 5 mj.. od samog starta uvjeravala me da je djete moje premda se meni datum ne poklapa.. mj dana prije negoli se djete rodilo.. opet smo se ozenili.. kad mali rodio.. vidio sam razlike koje dokazuju da nije moj.. nisam imao osjecaj ocinstva.. al drzao sam tu muku u sebi.. dok opet nisu pocele svadje i tucnjave..jednog dana mi je prekipilo.. i potjerao sam je starcima.. htio sam da se maknemo na neko vrjeme.. medjutim kroz par dana doznao sam jako ruzne stvari.. ona ima decka sastrane, lagala me cjeli drugi brak, premda sam sumljao .. al nikad za nista noaam dobio direktan odgovor..natovarila me dugovima tako da ja trenutno zaradjujem 600 kn manje od kolicine duga.. slabo i djete vidjam za koje se pitam dali je moje..

Moja zena je psihopat..