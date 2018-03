Cijeli dan se izmotavam i ništa ne radim na poslu

Inače volim svoj posao. Završio sam ekonomiju smjer marketing. Super mi je to i uvijek sam htio raditi nešto kreativno, a marketing je takav. Mislim ima i nekih stvari koje treba odraditi koje nisu baš vezane za to, ali marketing je zabavan. I tako završio faks, tražio posao više od dvije godine i napokon sam upao u jednu malu firmicu. U početku je bilo odlično, puno zanimljivog posla, ostajao sam i duže ako je trebalo i nije mi bio problem. Dobra plaća za početnika, taman da se mogu odseliti od staraca i uzeti vlastiti stan, plaćat režije i hranu. Ma bilo je genijalno za početak. I tako je firma postajala sve veća, a kad se to događa manje se prati što kako radi. Nije da generaliziram, ali u većini slučajeva je tako. U početku kad su me manje pratili što i kako radim ja sam i dalje nastavio onim istim tempom kao i na početku. Ali moji kolege nisu. Shvatili su da mogu iskorititi situaciju i puno manje rade, a i čak imaju veću plaću. Što je najgore i mene su povukli u taj neki neradnički način funkcioniranja na poslu. Povećali su mi čak plaću.

Eto i sad tako već radim godinu dana i osjećam se prestrašno. Mogu ništa ne raditi i dobiti super plaću, mogu dati otkaz pa opet tražiti posao uokolo ili tamo raditi za sve svoje kolege.