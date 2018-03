Poludio sam od aparata za kavu i završio na psihijatriji

U toj firmi sam radio dvije godine i doslovno poludio radi aparata za kavu pored kojeg sam sjedio. Kad sam stigao u firmu sjedio sam na drugoj strani ureda i bilo je sve ok. Ali nakon nekog vremena premješten sam pokraj aparata za kavu. Stalno zuji. Zuji i kad nitko ne radi kavu. I htio sam da me premjeste, ali nisu mi dali. Bilo je sve popunjeno. I rekao sam ne mogu više taj zvuk podnjet. Nonstop su kavu pili. Kao da je bilo natjecanje tko će više kave popit. Poludio sam. On nutra prži tu kavu i tako prži moj mozak. I na kraju ga je spržio. Dao sam otkaz jer nisam više mogao. Završio sam kod psihijatra jer sam sanjao taj zvuk zujanja aparata. On je postao moj život i moja najgora noćna mora. Mrzio sam ga kao najgoreg neprijatelja. Samo sam o njemu razmisljao. On je bio dio mojeg života. I pao sam toliko psihicki da se više nitko nije htio družiti samnom. Doma su me gledali kao luđaka. Pokušao sam ljudimo objasniti, ali nitko mi nije vjerovao. Svi su me počeli mrziti radi usranog aparata za kavu. Zašto to uopće postoji? Imaš štednjak i napravi si kavu ili odi u birtiju i naruči si kavu.

Eto i sad sam bio kod psihijatra koji me isto čudno gledao i mislio je da ga zezam. Poslao me doma. Eto poludio sam radi usranog aparata za kavu sa svojih 29 godine. Lud sam i nema mi spasa.