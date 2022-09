Na zalasku vrlo uspješne turističke sezone, možemo sasvim sigurno reći da su napori velikog dijela domaćih proizvođača, OPG-ova, restorana i usmjereni na stvaranje Hrvatske kao gastronomske turističke destinacije počeli davati rezultate. To osobito vrijedi za Istru, omiljenu gastro destinaciju gurmana koje vole i znaju uživati u dobroj hrani i finoj kapljici. Istra je poznata i prepoznata ne samo u regiji nego i šire, a to je ove godine potvrdio i britanski list The Telegraph koji je Istru uvrstio u top 15 gourmet destinacija na svijetu.

Ova hrvatska regija već je jako dobro poznata kulinarskim znancima po prvorazrednom maslinovom ulju, tartufima, vrhunskim vinima, ali i po sirevima koje vrijedne ruke lokalnih istarskih proizvođača pretvaraju u visoko cijenjenu deliciju i tako promoviraju Hrvatsku diljem svijeta.

Priznanja na uglednom natjecanju u Velikoj Britaniji

Jedan od tih proizvođača je brend Špin istarske Agrolagune, čiji je tvrdi ovčji sir prepoznat kao najbolji na svijetu. Špin je na prestižnom natjecanju International Cheese & Dairy Awards u Velikoj Britaniji, Istarski ovčji sir Špin osvojio je zlato, a izvrsno su prošli i Istarski miješani sir Špin u orahovom lišću i Istarski kravlji sir Špin s tartufima s osvojenom srebrnom i brončanom medaljom.

Kako bismo se i sami uvjerili u kvalitetu koji su Britanci već prepoznali, odlučili smo i sami testirati Špin sireve i iskoristiti priliku da naučimo o tradiciji i kulturi konzumacije i uživanja u sirevima. Okupili smo društvo iz redakcije Net.hr-a koje i inače uživa u finoj hrani i sirevima pa smo njih zamolili da probaju različite vrste Špin sireva i s nama podijele svoje dojmove. No, za početak, recimo malo više o samoj kulturi konzumacije sira.

Cijenjena i zdrava delikatesa izvrsne nutritivne vrijednosti

O kulturi sira na ovim se područjima zapravo još uvijek nedovoljno zna. Kako pravilno čuvati sir? Mogu li jesti koru ili se kora baca? Kako treba rezati sir kako bismo izvukli maksimum okusa i mirisa? Možda do sada niste razmišljali o navedenom, no postoje određena pravila u postupanju prema siru koja omogućavaju da uživamo u potpunom, pravom okusu i mirisu kvalitetnog sira. Sir je i nutritivno bogata namirnica koja sadrži kvalitetne proteine i aminokiseline, bogat je izvor kalcija i fosfora, ali i vitamina A te vitamina B2 poznatog još kao i riboflavin koji potiče obnavljanje stanica u organizmu. Najbolje od svega, prikladan je za konzumaciju kod osoba koje su intolerantne na laktozu.

Stručnjaci upozoravaju da posebnu pažnju treba posvetiti čuvanju i pripremi za posluživanje jer to snažno utječe na cjelokupni doživljaj mirisa i okusa kvalitetnog sira. Kako ne bi izgubio vlagu, sir je potrebno čuvati u hladnjaku na temperaturi između od +4 do +8 stupnjeva Celzijusa. Sir treba biti zamotan u svoju originalnu ambalažu, voštani papir, zrakopropusnu foliju ili u dobro zatvorenoj vakumiranoj posudi. Osim toga, izuzetno je važno čuvati sir odvojeno od drugih namirnica kako one ne bi promijenile njegovu izvornu aromu.

Kako se pravilno poslužuje sir?

Sireve je najbolje izvaditi iz hladnjaka sat vremena prije posluživanja, jer na sobnoj temperaturu oslobađaju svoje prirodne arome. Za rezanje je dobro imati nož s dvostrukim vrhom, a sireve treba rezati pravilno. Ako imate cijeli kolut, on se prvo reže na pola pa na četvrtine. Nakon što ste sireve narezali na četvrtine, njih se reže na kriške jednake debljine kako biste dobili oblik trokuta, tako da svatko tko kuša sir dobije trokutić s korom, vanjskim tvrđim dijelom i mekšim unutarnjim dijelom sira.

Na ovaj način ćete izvući maksimum iz svakog komadića sira jer se arome i tekstura razlikuju. Unutarnji dio sira uvijek je blaži i mekši, manje je intenzivan za nos i nepce, dok je prema kori isti sir sve aromatičniji, odnosno izraženiji. Također, koru sira ne trebate odstraniti jer je i ona jestiva i donosi poseban užitak kušanja.

Istarski sir u dropu od terana

Pravilo o konzumiranju kore osobito se odnosi na na Istarski sir u dropu od terana koji proizvodi Špin. Riječ je o tvrdom punomasnom kravljem siru koji je nakon zrenja od 60 dana odležao u barrique bačvama sa crnim vinom autohtone sorte grožđa teran.

Zbog odležavanja u teranu, kora je poprimila atraktivnu ljubičastu boju, dok je unutrašnjost zadržala izvornu boju. Osim po boji, sir se ističe po zamamnom mirisu terana i odličan je izbor za posluživanje kao predjelo, uz aperitiv ili čašu vina. Istarski sir odležan u teranu mi je nekako najintrigantniji, jer njegov se šmek osjeti i u zraku oko njega“, istaknula je Jana.

Istarski sir s tartufima

Sljedeći sir koji je kod našeg žirija izazvao veliki interes je Istarski sir s tartufima koji, kako ističe proizvođač, spaja dvije važne istarske tradicije - proizvodnju sireva i tartufarenje. Riječ je o tvrdom punomasnom siru od kravljeg mlijeka s crnim tartufima u koji se dodaje još i maslinovo ulje s okusom tartufa.

U siru se nalaze komadići pravih crnih tartufa, njegova tekstura je mekana i podatna, a uz nježnu aromu maslinovog ulja sjajno se ističe pravi okus tartufa u kojem će uživati svi ljubitelji ove cijenjene gastro delicije. „Sir s tartufima mi je najbolji, volim tartufe općenito, a ovaj spoj je savršen. Kad kažem Istra to mi je prva asocijacija, pa me automatski baca na lijepe ljetne večeri s čašom vina i ovakvim finim sirom“, kazala je Marta.

Istarski sir Gran Istriano

Izvrsne ocjene našeg žirija zaradio je i Istarski sir Gran Istriano, tvrdi punomasni sir od pasteriziranog punomasnog kravljeg mlijeka. Posebnost ovog sira u odnosu na ostale Gran Padano sireve je u tome što se proizvodi metodom samoprešanja pod vlastitom težinom, za razliku od ostalih sireva u tipu Gran Padano, koji se uglavnom proizvode metodom prešanja.

Trajanje zrenja sira Gran Istriano traje između 12 i 14 mjeseci, a u tom razdoblju sir poprima tvrdu, pomalo poroznu strukturu i intenzivnu aromu koja se zadržava na jeziku, a izvrsno slaže s različitim jelima i vinima. Kada govorimo o hrani, Gran Istriano može se servirati nariban kao dodatak i zanimljiv začin jelima kao što su rižota, lasagne i slično koji će im dati jednu posebnu notu, a narezan na komadiće odličan je kao dodatak čaši finog vina.

Istarski kravlji sir

Tvrdi punomasni kravlji sir proizveden je od neobranog mlijeka, a njegovo zrenje traje do 60 dana. Unatoč relativno dugom periodu dozrijevanja, Istarski sir donosi kiselkasto-slatki okus svježine koji se topi u ustima. „Njegov okus je istovremeno nježan i blag i osvježavajući. Odličan je izbor za sve one koji ne vole snažne, jako intenzivne arome, a uživaju u punom klasičnom okusu kvalitetnog sira napravljenom od pravoga domaćega mlijeka“, objasnila je Ivana.

Istarski miješani sir

Još jedan sir koji je polučio vrlo pozitivne reakcije jest Istarski miješani sir, koji se proizvodi od kombinacije kravljeg i ovčjeg mlijeka. S ciljem uspostavljanja idealnog balansa u okusima, omjer kravljeg i ovčjeg mlijeka je 70 naprama 30 u korist kravljeg mlijeka, kako snažna prepoznatljiva aroma ovčjeg mlijeka ne bi preuzela dominaciju u okusu i mirisu. Takav omjer pokazao se, složio se jednoglasno naš žiri, kao pun pogodak. "Najbolji sir mi je miješani jer nije previše intenzivan, nježno je slankast, a ima jak i fini okus", objasnila je Jelena.

Istarski ovčji sir

Tvrdi punomasni sir Istarski ovčji sir napravljen je isključivo od svježeg ovčjeg mlijeka. Ovu vrstu sira preporučljivo je posluživati uz malo jača crna vina, a može se pripremiti u slatkoj varijanti, u kombinaciji s marmeladom ili medom. „Intenzivnog, punog okusa i mirisa, baš kakve mora imati pravi, prirodno proizvedeni ovčji sir. Nekako se osjeća i blagi miris začina, lagano podsjeća na kadulju“, komentirala je Šejla.

Pobjednik? Teško je reći. Ova paleta kvalitetnih, tradicionalno proizvedenih sireva od najkvalitetnijih sastojaka zadovoljit će i najzahtjevnije, a među isprobanim sirevima svatko je, ovisno o vlastitom ukusu, pronašao svojeg favorita. No ipak, glas većine otišao je u korist Istarskog sira od tartufa i Istarskog sira odležan u dropu od terana te Gran Istriano, isključivo zbog svoje posebnosti koje ih izdvajaju iz klasične ponude sireva koji obično pronalazimo na pladnjevima. U slučaju Istarskih sira od tartufa riječ je, naravno, o prisutnom i prepoznatljivom okusu pravih tartufa, dok je kod Istarskog sira odležanog od terana upravo ta primamljiva aroma vrhunskog, autohtonog vina ono što osvaja ljubitelje sira i vina.