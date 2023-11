Kako u tri godine napredovati od juniora do direktora? Kako se od poslovođe u trgovini prometnuti u voditeljicu područja? O sličnim pitanjima promišlja tijekom svog života većina ambicioznih ljudi, a odgovore na njih djelomično daju karijerni putevi Simone Bešlić, voditeljice područja u Studencu i Marka Mihailovića, direktora upravljanja prodajnim procesima u Studencu.

Rad u brzorastućoj kompaniji kao što je Studenac, iskusnom je dvojcu pružio priliku za još bržim razvojem karijere.

'Prvo sam radio kao junior voditelj nakon čega sam napredovao'

„Nakon završene Tehničke srednje škole upisao sam Menadžment i poduzetništvo na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli. Studirao sam jedan semestar Upravljanje EU projektima na Fakultetu primjenjive znanosti u austrijskom Eisenstadtu“, započinje predstavljanje svog karijernog puta Mihailović, 31-godišnji magistar ekonomije iz Pule, pa nastavlja: „U Istarskim supermarketima sam prvo radio kao junior voditelj područja nakon čega sam prešao u ured gdje sam bio asistent direktoru prodaje. Krajem 2019. godine započela je integracija Istarskih supermarketa u Studenac te sam početkom 2020. formalno počeo raditi kao referent prodajnih procesa u Studencu. Ubrzo sam napredovao do specijalista pa do voditelja, a onda u konačnici i do trenutne pozicije direktora upravljanja prodajnih procesa“.

Foto: Marko Mihailović

Iako u Studencu postoje mnoge uspješne priče zaposlenika koji su dio ovog lanca susjedskih dućana ostali integracijom niza akviziranih kompanija, mnogi su stigli i iz konkurentskih kompanija prepoznajući pravu priliku za profesionalnim rastom i razvojem u brzorastućoj kompaniji. Jedna od takvih je 47-godišnja Simona Bešlić. Na drugoj godini studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu shvatila je da to ipak nije za nju te da je njezina prva i prava ljubav – trgovina. „Kako sam u trgovinu ušla, više iz nje nisam izašla“, kroz smijeh priča Bešlić.

'Prepoznali su moj potencijal'

„U prethodnoj kompaniji radila sam godinu dana kao prodavačica te 17 godina kao poslovođa. U Studenac sam stigla prije dvije godine. Godinu dana sam bila na poziciji poslovođe, imala sam dobre rezultate, uvijek sam pomagala kolegama i prepoznali su moj potencijal. Pozvali su me na razgovor, testirali, bila sam odlična i sad sam tu gdje jesam“, dodaje Simona osvrćući se na svoj put do pozicije voditeljice područja Visa, Čiova, Solina, Klisa, Sirobuje i Kamena. Kao najvažniju vještinu koju je razvila tijekom svoje karijere ističe komunikaciju s ljudima, prvenstveno sa članovima svog tima s kojima je uspjela izgraditi međusobno povjerenje. „Mislim da je to ujedno i glavni razlog mog napredovanja“, kaže Simona. S druge strane, Marko misli da je za njegovo napredovanje unutar Studenca bila presudna analitičnost i proaktivnost. „Smatram da u mom slučaju ključnu ulogu ima strateško promišljanje koje mi pomaže u prepoznavanju prilika i daje širu sliku koja doprinosi optimizaciji i pojednostavljivanju poslovnih procesa. Vješt sam u upravljanju velikom količinom podataka, kao i u interpretaciji istih što mi značajno pomaže u donošenju odluka“, otkriva Marko dodajući da svoj daljni rast i razvoj vidi upravo tu gdje je sada – u Sektoru operacija.

Foto: Simona Bešlić

„Možda ne kroz neke nove funkcije nego kroz nove odgovornosti. Dinamično okruženje i svakodnevni izazovi su ono što me pokreće“, ističe Mihailović. A što pokreće njegovu kolegicu Simonu? „Volim raditi, volim trgovinu, volim rad s ljudima, a kada voliš nešto onda ništa nije teško. Svaka pozicija ima svoje prednosti i mane, ali meni nije problem zasukati rukave i raditi bilo što“, zaključuje Simona. Studenac kontinuirano ulaže u zaposlenike Budući da je Studenac kompanija koja svojim dinamičnim rastom pruža i brojne prilike za dinamičan karijerni put, uspješnih priča poput Simonine i Markove u Studencu ima mnogo. Prvi korak pri svakom otvaranju novih radnih mjesta jest procjena ima li potencijalnih internih kandidata, ali različite prilike za zaposlenjem nude se i novim zaposlenicima – od skladištara do data engineera.

