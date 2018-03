Glazba urbanog predznaka u Supetru

Po prvi puta ovog ljeta u Supetru na Braču održavaju se dani urbane glazbe službenog naziva Vo`Sa 2010. Trodnevna glazbena zabava održat će se 19. 20. i 21. kolovoza na nekoliko frekventnih lokacija.

Atraktivne glazbene lokacije 19., 20., i 21.kolovoza u Supetru bit će Space Funa na plaži Tri mosta, odabranom za warm up događanja, glavni program je u sklopu Benny’s Bara te Havana Cluba i Maximusa (ex XXL) kao lokacije za after partyje.

Tradicionalno VOI`SA kolektiv njeguje žanrove mahom plesne klupske glazbe koja se kreće u okvirima nu jazza, funka, broken i breakbeata, duba i reggaea, afrobeatsa, dubstepa, housea i drum ‘n’ bassa.

Pripadajući izvođači koji će nastupiti predvođeni su headlinerom završne večeri, a riječ je upravo o svjetskom megacaru Rambu Amadeusu.



Bogati line up festivala započinju domaće snage poput Marinca i bračkog Studija 2054, splitske reggae posade Banana Sounda te sugrađane iz drumba ekipe Loopjunkies. Zagrebačke postave brandiraju DJ-i Bocca (B-Side), M.I.L.E. (Groodanje) te izvanredni Eddy Meets Yanah, dok su posebna poslastica prvog izdanja Voi Sa upravo inozemni setovi, prije svih londonskog brokenbeat majstora Seiji-ja koji će nastupiti kao headliner drugog dana (petak).

Uz Seijija na programu Voi Sa festivala treba preporučiti još i goste iz njemačke predvođene Funkyou kolektivom te izvrsnim Soulparlorom, koji je svoje hrvatsko gostovanje u okviru istoimenog programa odradio prošle godine u splitskom klubu O’ Hara. Line up zaključuje sveprisutni Voi Sa dvojac kojeg čine DJ-i Kid Va i Duda Dudes s mashupovima u rasponu od svega navedenog do „tvrdog“ izvornog tech-housea.

Ulaz na sva događanja je BESPLATAN !