ZVJEZDAN RUŽIĆ SE OGLASIO O IZVEDBI HIMNE S JOSIPOM LISAC: ‘Čim me nazvala u glavi sam imao taj zvuk’

Zvjezdan Ružić i Josipa Lisac su na jučerašnjoj inauguraciji Zorana Milanovića izveli himnu ‘Lijepa naša domovino’

Jazz pijanist i skladatelj Zvjezdan Ružić jučer je na inauguraciji Zorana Milanovića s Josipom Lisac izveo hrvatsku himnu. Višestruki dobitnik Porina sada se oglasio o njihovom nastupu koji je privukao pozornost cijele Hrvatske. “I upravo današnja inauguracija bilježi našu prvu službenu umjetničku suradnju, tako da ću ovaj dan zbog toliko lijepih događaja zauvijek nositi u srcu! Dama, osoba kojoj se divim ne samo zbog njezinih glazbenih sposobnosti i uspjeha, već zbog svega onoga što ona jest – posebna i definitivno daleko ispred svog vremena u svakom pogledu”, rekao je za Novi list.

Spoj klavira i mellotrona

“Upravo ona me je nazvala prije mjesec dana i rekla mi kako je dobila poziv od gospodina Milanovića da otpjeva himnu i kako se odmah sjetila mene i Pianotrona u želji da napravimo suradnju. Pitala me imam li ideju kako bismo to mogli izvesti”, ispričao je skladatelj. “Odmah sam u glavi imao zvuk mellotrona koji mi je svirao dionicu, čitavu orkestraciju. Ne znam kako, ali već mi je himna svirala u glavi i imao sam viziju kako će zvučati. Odmah sam pristao na suradnju. Samo dva dana kasnije gospođa Lisac i ja smo se našli kod mene u stanu na probi i već na prvo slušanje Josipa je bila oduševljena mojim aranžmanom gdje sam spojio klavir i mellotron. Naravno, kada je Josipa pustila svoj magični glas, sve je postalo još čarobnije i posebnije! Ali – to je ona”, rekao je Ružić.

Otkrio je da su isprobavali razne verzije dok nisu pronašli onu s kojom su oboje bili zadovoljni. “Naša izvedba himne drugačija je od onih na koje su ljudi možda navikli, ali vjerujte mi da smo dali jako puno ljubavi i poštovanja u svaki djelić skladbe, isprobavali razne verzije, tempa pa slobodnije i bez tempa – sve dok nam nije zazvučala onako nekako posebno, najbolje što mi možemo dati u ovom trenutku”, poručio je te dodao da su oboje oduševljeni izvedbom.

Presretni izvedbom

“Josipa i ja smijemo se već danima kako nam himna svira u glavi od jutra do mraka – onda vam je jasno da uzbuđenja nije ni na trenutak prifalilo ni s jedne strane! Gospođa Lisac i ja presretni smo izvedbom jer bila je to himna u kojoj smo odašiljali radost i ljubav i uživao sam u svakom taktu stvarajući glazbu s njom!”, rekao je Ružić.

Dodao je da mu je bila velika čast nastupiti na inauguraciji novoizabranog predsjednika. “Današnji dan povijesni je trenutak za Hrvatsku i bila mi je neopisiva čast biti tako važnim dijelom inauguracije našeg novog predsjednika, gospodina Milanovića, pa vam ne moram niti opisivati osjećaje koje trenutno nosim u srcu i koji mi konstantno mame osmijeh na lice”, zaključio je.