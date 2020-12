Belle za svoje uratke na OnlyFansu mjesečno naplaćuje 35 dolara (oko 215 kuna)

Influencerica i zvijezda stranice za odrasle Belle Delphine (21) otkrila je da njena mama ne priča s njom zbog objave škakljivih sadržaja na OnlyFansu.

Netrpeljivost između njih dvije kulminirala je kada je Belle objavila svoj video na Božić, piše Lad Bible.

Belle je u jednom podcastu početkom mjeseca otkrila kako njena obitelj reagira na posao koji radi.

Dečkova obitelj je podržava

“Sve je to nezgodno pokazivati ​​obitelji. Rekla sam svojoj mami što radim i nije bila sretna. S druge strane, cijela obitelj mog dečka zna što radim i začudo, njima je to ok. Sa svojom mamom trenutno uopće ne komuniciram”, kazala je.

Belle je pojasnila i kakve sadržaje objavljuje.

“Trenutno snimam videa za masturbaciju. Zaista ne bih voljela da to moja buduća djeca vide. Radim to kako bih mogla više zaraditi i dalje od toga ne bih išla. Sve je to za obitelj”, rekla je.

Belle za svoje uratke na OnlyFansu mjesečno naplaćuje 35 dolara (oko 215 kuna). Nada se da će još više zaraditi jer prodaje i prezervativ korišten u snimanju njenog posljednjeg videa.