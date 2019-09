ZVIJEZDA ‘PRIJATELJA’ PRIZNALA ISTINU O SVOJIM ESTETSKIM ZAHVATIMA: ‘Pretjerala sam, nisam više ni ličila na sebe…’

Courteney je priznala da je uvijek mislila da je ljepota najvažnija pa je zbog toga zapostavila zdravlje

Glumica Courteney Cox, koju pamtimo po ulozi u seriji “Prijatelji”, priznala je da je, u želji da ostane vječno mlada, pretjerala a plastičnim operacijama i u potpunosti se unakazila. “Moraš prihvatiti starenje, a ja sam s tim imala velikih problema”, rekla je za magazin People.

Otišla predaleko

Courteney je često odlazila na tretmane ubrizgavanja filera u lice, no rezultati nisu bili onakvi kakve je očekivala. Lice joj se skroz izobličilo. “Nisam to shvaćala dok jedan dan nisam stala i rekla ‘Oh pa ne ličim na sebe”, rekla je. Priznala je da je uvijek vjerovala da je ljepota najvažnija pa je zbog toga zanemarila zdravlje. “To je pomalo tužno jer me dovelo u nevolju. Jako sam se trudila da držim korak s vremenom, a zapravo sam samo pogoršala sve”, poručila je.

Prije desetak godina izjavila je da je pretjerala sa zahvatima te da zbog toga nije mogla glumiti. “Ja sam glumica te koristim svoje lice kako bih nešto odglumila. Tada to nisam bila u stanju zbog botoxa. Osjećala sam se jadno. Kad ljudi počnu petljati oko svog čela i kad ne mogu micati obrvama, to je čudno “, ispričala je tada.