Trenutačno jedno od najistaknutijih mladih lica na domaćoj sceni, glumac Marko Braić glavna je zvijezda nove RTL-ove serije koja uskoro dolazi na male ekrane. Iza serije stoji tim sastavljen od autora Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine, a snima se prema najvišim produkcijskim standardima u novoizgrađenom studiju u zagrebačkom Jadran filmu. Snimanje je krenulo, a vrhunska glumačka ekipa i neodoljiva priča garancija su vrhunskog dramskog proizvoda za nadolazeću televizijsku sezonu.

Radnja serije prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka. Tridesete ga okrutno dočekaju, transfer propadne, a doživi i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Markatni Marko je za Net.hr otkrio sve o svojoj ulozi nogometaša.

"Alen je nogometaš, zaista talentiran koji traži priliku i dobije ju. Sada je pitanje kako će tu priliku iskoristiti. Taj lik možemo smjestiti u različite okolnosti, u kontekstu to je nogomet, a isto tako se ja kao glumac mogu poistovjetiti s tim likom jer on je, isto kao i ja, netko tko poznaje svoju strast i njegov je život nogomet, kao što je meni gluma. Sve je podredio tom cilju. Neke stvari iz privatnog života su tu malo zapostavljene i taj lik se počinje nanovo učiti životu. Do jednog određenog trenutka sve je bilo podređeno njemu. Sada on mora upoznati sebe u tom životu i život u sebi", rekao je Marko.

'Creme de la creme'

Opisao nam je kako je teklo snimanje serije.

"Snimanje je bilo fantastično, imamo odličnu ekipu - ne samo glumaca, već i kamermana, redatelja, tonaca, majstora svjetla, šminke. RTL je okupio "creme de la creme" ekipu za ovaj format. Atmosfera je opuštena, svima je jednako stalo do ovog projekta. Nekako svi smo posvećeni ovome da upali. S nekim kolegama još nisam snimao. Arija mi je djevojka pa s njom provodim najviše dana snimajući, a i tu smo nekako po godinama. S Emirom sam snimao jedan film nedavno tako da smo se već upoznali i drago mi je da smo ušli u ovaj projekt zajedno. Znam Nadiu jako dugo, Marka, Teu znam s akademskih dana, Filipa zna također. Svi su mi jako dragi, zaista ovo nije klišej. Mislim da je atmosfera zbilja odlična. Baš me raduje da u takvoj atmosferi možemo stvarati", kazao je Marko.

Marko inače dolazi iz Peroja, sela 12 kilometara udaljenog od Pule, a trenutno mu je prebivalište u Zagrebu. Mi smo ga pitali koje su prednosti života na selu u odnosu na gradski život.

"Što sam stariji to su mi prednosti života na selu veće. Sami taj odlazak iz kuće, prostranstvo pred tobom, bez automobila i smoga je ono predivno. Mogu imati svoj vrt, proizvoditi svoju hranu. Ne moram ići u šoping centar po svaku sitnicu. Znamo svi kako izgleda seoski život, zbilja dolazim sa sela, ali s druge strane volim i gradski život. Mogu izaći van kad hoću, na neku svirku i tako dalje", tvrdi glumac.

Zanimljva činjenica iz njegovog života je to što je zadnji razred srednje škole završio u Americi, a diplomirao je na Akademiji u Sarajevu. Nas je zanimalo kako se odvažio na taj odlazak?

"Ja sam tako neki karakter, što si zacrtam to je to. Meni se svidjela ta ideja da odem. Odlazak nije utjecao na tvoju karijeru, ali je na znanje engleskog. Ja sam u srednjoj padao engleski svake godine, a oduvijek sam znao da želim biti glumac pa sam rekao da idem na silu naučiti taj engleski", rekao je.

Radio je s holivudskim facama

Marko je glumio i u američkom trileru "Vikend u Hrvatskoj" australske redateljice Kim Farrant (nastalom prema scenariju Sarah Alderson u kojem glavnu ulogu tumači američka glumica Leighton Meester. Za holivudsku glumicu, poznatu iz serije "Tračerica", ima samo riječi hvale.

"Leighton Meester je fanastična, jako je ležerna. Svo vrijeme smo provodili zajedno, kao neka obitelj. Bilo nas je možda osam. Bilo je ugodno, išli smo na plaže zajedno, večere, ručkove. Bilo je baš fantastično iskustvo", istaknuo je.

Otkrio nam je na kojim još projektima radi.

"Radio sam na jednoj engleskoj seriji, sad sam snimio film s Ivonom Jukom. To je jedan projekt za kojeg jedva čekam da ljudi vide. Mislim da je jako važno za našu kinematografiju".

Marko je inače veliki obožavatelj australske glumice Nicole Kidman pa je priznaozašto mu se toliko sviđa glumica.

"Nicole Kidman je specifična, svi znamo zbog čega, svaki put kad nešto radi nastoji biti drugačija. Užasno to cijenim. Ona zna izvući tu različitost iz sebe, koliko god puno radila. Od muških bi tu izdvojio Christiana Balea, on je isto lud na neki svoj način, ali je svoj i sve će dati za posao", kazao je.

Da se ovaj talentirani glumac ne bavi glumom, bio bi...

"Znam nekad razmišljati o tome. Shvatio sam da se ne bi mogao baviti ničim drugim osim glumom. Mislim da bih prolupao. Kad bi netko izbrisao glumu i tu struku, mislim da bi bio okarakteriziran kao šizofreničar", dodao je.

Pitali smo i kako zamišlja svoju budućnost?

"Kad sam bio mlađi sam je zamišljao. Ovo su sve produkti nekih manifestacija. Kako sam ispunio te neke želje, tako sam postao malo sigurniji u sebe i kakva god budućnost bila, ja ću biti jednako sretan. Uvijek se vodim time koliko daš, toliko dobiješ. Nastojim više davat nego primat zauzvrat", tvrdi.

Tajna uspjeha

Marku Hollywood nije stran, no misli da i europska kinematografija ima puno toga za ponuditi.

"Volio bih se okušati svugdje. Mislim da je "passe" smatrati Hollywood mekom naše industrije. Jako volim europsku kinematografiju, naše teme, naše glumce, način na koji se bavimo filmom. Volim projekte koji idu u svrhu društva. Gdje god budem imao priliku naći takav projekt, ja ću ga rado raditi", rekao je.

Za kraj je otkrio tajnu svog uspjeha.

"Važno je biti tvrdoglav i uporan, treba biti ustrajan u tim nekim uvjerenjima. Isto tako biti fleksibilan, učiti od starijih i iskusnijih. Biti prisutan na setovima, biti pristuan u svakodnevom životu. Ići u korist prirodi i ljudima. Ljude nasmijemo i rastužimo kako bi ih osvijestili oko nečeg. Mislim da je naša uloga vrlo važna, nije banalan posao, treba ga znat samo iskoristiti ne samo za vlastitu korist, već za korist društva. Zbog toga je teatar krenuo, da bi se neka problematika artikulirala, da bi se ljudi osvijestili o tome. Uvijek postoji uvjerenje - jedino je moja tematika važna, no svi smo različiti i za svakog treba biti tu nešto. Ako smo u demokraciji trebaš ponuditi više pitanja da bi se našlo više odgovora", zaključio je.