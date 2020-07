ZVIJEZDA MEGAPOPULARNE SERIJE JE MRTVA? Još je nisu pronašli u jezeru, ali objavljena je snimka nadzorne kamere

Istražitelji su rekli kako su u srijedu navečer pet sati pretraživali jezero i nastavili su u četvrtak, ali Riveru nisu pronašli

Vjeruje se da se glumica Naya Rivera (33), poznata po ulozi u seriji “Glee”, utopila dok je plovila s četverogodišnjim sinom na kalifornijskom jezeru Lake Piru, objavila je policija u četvrtak. Rivera je prijavljena kao nestala u srijedu, kada je njezin sin pronađen kako sam pluta na vodi u čamcu, piše CBS News.

Narednik Kevin Donoghue rekao je u četvrtak na konferenciji za novinare kako je Rivera unajmila čamac za sebe i sina oko 13 sati po lokalnom vremenu. Trebala ga je vratiti do 16 h, no nije se pojavila pa su oko 16.30 sati krenuli u potragu za glumicom i njezinim sinom.

Dječak je rekao istražiteljima kako su on i njegova majka plivali u jezeru te da se on vratio u čamac, ali da njegova majka to nije učinila, navodi se u izvješću šerifovog ureda okruga Ventura.

Ona i sin su bili sami u čamcu

Videozapisi s nadzornih kamera pokazali su kako su Rivera i njezin sin bili jednini koji su se ukrcali u unajmljeni čamac, rekao je Donoghue. Dječak je “dao dovoljno informacija istražiteljima da zaključe kako njegova majka nikada nije izašla iz vode”, kazao je Donoghue, no nije precizirao što je točno dječak rekao.

Istražitelji su rekli kako su u srijedu navečer pet sati pretraživali jezero i nastavili su u četvrtak, ali Riveru nisu pronašli. U potragu je uključeno oko 100 ljudi. Izvijestili su kako je bila slaba vidljivost u jezeru te su rekli kako se cijela operacija sporo odvijala. Nakon 24-satne potrage ovaj se slučaj više ne smatra spašavanjem, već traženjem tijela.

Rivera se proslavila ulogom u seriji “Glee”, a posljednju zapaženu ulogu ostvarila je u seriji “Step Up: High Water”. Prije osam godina s hrvatskim violončelistima 2CELLOS snimila je obradu pjesme “Supermassive Black Hole” grupe Muse.