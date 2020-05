ZVIJEZDA ‘LARINOG IZBORA’ RAZVODI SE OD HOLIVUDSKOG PRODUCENTA? ‘Nakon šest godina braka, nitko to nije očekivao’

Marija će ostati živjeti u Americi zbog sina, a Joel je obećao pozamašnu alimentaciju kako im ništa ne bi nedostajalo

Srpska glumica Marija Karan, koja je našoj publici najpoznatija po ulozi u seriji “Larin izbor”, razvodi se od holivudskog agenta i producenta Joela Lubina. Ona će zbog njihovog sina nastaviti živjeti u Los Angelesu, piše srpski Blic.

Marija i Joel vjenčali su se prije šest godina u Los Angelesu, a potom i u Beogradu. Krajem veljače 2016. godine dobili su sina Marca Lea. No, poslije brojnih nesuglasica nedavno su navodno podnijeli zahtjev za razvod braka, a izvor blizak paru za Kurir je otkrio da su i od najbližih prijatelja skrivali da imaju problema.

“Marija i Joel su se razveli i ni jednom od njih dvoje nije lako. Sve je to još svježe da bi krenuli dalje, ipak je iza njih šest godina braka i još više dejtanja. Šta je razlog to znaju samo njih dvoje, ali mislim da se tu posljednju godinu i pol dana nakupilo dosta nezadovoljstva, prvenstveno Marijinog”, otkrio je izvor.

Ona će ostati živjeti u Americi zbog sina, a Joel je obećao pozamašnu alimentaciju kako im ništa ne bi nedostajalo.

“Marija će nastaviti tamo živjeti, za sada u kući u kojoj je i do sada živjela sa sinom. Kako sam načula, Joel se iselio u stan. Ona će se sada probati ponovo aktivirati na audicijama za filmove, a otvorena je i za sve što se bude radilo u Srbiji. O odnosu s Joelom skoro da ni s kim ne priča, ali u trenucima kada se žalila prijateljima to je uglavnom bilo vezano za to što on puno radi, sve češće je odsutan od kuće, dok je ona s djetetom i bez posla, makar povremenog. Međutim, nitko nije slutio da bi to moglo dovesti do razvoda”, rekao je izvor.