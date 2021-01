ZVIJEZDA HRVATSKIH SERIJA OTKRILA DA JE I ONA ZLOSTAVLJANA: ‘Jedno predivno veče, do momenta kad mi uvali jezičinu do želuca’

Karmen je, tvrdi, umjesto da mu odvali šamarčinu, samu sebe krivila za to što joj se dogodilo

Glumica Karmen Sunčana Lovrić (34), koja je našoj publici najpoznatija po ulogama u serijama “Ruža vjetrova” i “Na granici”, na svom je Facebooku opisala svoja mučna iskustva seksualnog zlostavljanja. Ona je, kaže, bila jako mlada i dobila je ponudu za jedan film, a redatelj, kojeg nije imenovala, predložio joj je da se nađu kod njega.

“Prije mene je već druga glumica, a kasnije mu stiže producent, radi od kuće, sve pet. Naravno, pristala sam, pa on je ok, idem na razgovor o ulozi, o filmu…. Naravno, nije bio ok… ‘Trebala bi se skinut na filmu, pa daj se sad skini, onako ful zavodljivo’, ‘A ako bi trebala odraditi pušenje, je l’ mi možeš pokazati kako bi to radila…’ vrlo nespretno i vrlo nesigurno i vrlo razočarano pobjegla sam glavom bez obzira, ulogu nisam dobila, možda nije ni postojala, tko zna…”, napisala je Karmen koja je zatim opisala još jedno neugodno iskustvo sa starijim kolegom.

“Na setu, u razgovoru o glumi s puno starijim kolegom, padne dogovor za neku kavu, nakon nekog vremena, kava se pretvori u večeru jer ‘cijeli dan radi’, ja pristajem, divim mu se, poštujem ga i u njemu gledam izvor znanja, iskustva, podrške i savjeta. Nalazimo se, pričamo o glumi, kazalištu, filmovima, setovima… Jedno predivno veče, do momenta kada me ‘odvest ću te doma’ odjednom ne doveze do svog stana, te mi uvali jezičinu do želuca, i natjera me da u potpunom šoku ja njemu izgovaram neke sulude isprike zašto moram doma”.

‘Svaka čast na hrabrosti kolegicama’

Karmen je, tvrdi, umjesto da mu odvali šamarčinu, samu sebe krivila za to što joj se dogodilo. Vjerovala je da mu je, u želji za razgovorom i savjetom, davala pogrešne znakove te da je on stoga pomislio da joj se sviđa, a bio je od nje stariji 30 godina, oženjen i s djecom njenih godina.

“…ali opet sam se preslobodno ponašala, opet sam se previše smiješila, tako nešto, ili bila preprijateljski nastrojena, to ne smijem, zapamti više… E neću, neću se smanjivati, neću se gasiti, neću si oduzimati svoju seksualnost, niti svoju pamet, niti svoja prava, niti svoju slobodu, neću zbog sebe i neću zbog svih drugih žena, djevojaka i djevojčica.

To što čitam i slušam ovih dana, strašno mi je, zlo mi je, frapira koliko je toga, koliko je to ukorijenjeno u društvu, koliko je onih koji i koje se toliko osjećamo krivima za nešto za što nikada nismo bili/e krivi/e, koji/e šute, koji/e pate, koji/e se srame, a koliko je onih drugih koji trebaju promijeniti svoje životne paradigme… Svaka čast na hrabrosti svim kolegicama, studenticama, ženama, i svima ostalima koji su ovih dana ispričali svoje priče, tako mi je žao za to što vam je učinjeno, niste krive, niste same, hvala vam, grlim vas srcem”, napisala je Karmen.