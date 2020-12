SLAVNI GLUMAC CIJEPIO SE PROTIV KORONAVIRUSA: Otkrio je i kako se osjećao nakon toga

Slavni britanski glumac sir Ian McKellen (81) među prvim je zvijezdama koje su se cijepile protiv koronavirusa. Rekao je kako se zbog tog osjeća euforično, javlja BBC News.

McKellen se cijepio u Sveučilišnoj bolnici Queen Mary u Londonu.

“Svatko tko je poživio ovoliko dugo kao ja živ je zahvaljujući dosadašnjem cijepljenju”, rekao je.

Prue Leith, Marty Wilde i Lionel Blair među ostalim su zvijezdama koje su primile Pfizerovo cjepivo.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

— Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020