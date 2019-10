ZVIJEZDA FILMA ‘JOKER’ JOAQUIN PHOENIX POZIVA NA VEGANSTVO TE PORUČUJE: ‘Svi smo mi životinje’

Joaquin je u lipnju ove godine u Hollywoodu predvodio dojmljiv prosvjed povodom Nacionalnog dana prava životinja

Poznati glumac Joaquin Phoenix, dobitnik Zlatnog globusa i popularni borac za prava životinja, postao je zaštitno lice PETA-ine nove kampanje za borbu protiv specizma.

Kampanja ove najpoznatije svjetske organizacije za prava životinja svojom glavnom porukom “Svi smo mi životinje” promiče suosjećajni život temeljen na veganskoj prehrani i poštovanju života svakog bića, bez obzira na vrstu.

Stoga se Joaquin Phoenix trenutačno u Hrvatskoj, osim u kinima u hit-filmu “Joker”, pojavljuje i na jumbo plakatima s upečatljivim vizualima koje je PETA ustupila udruzi Prijatelji životinja. Phoenix na plakatima šalje jasnu poruku da kao pojedinci najviše možemo pomoći životinjama tako da postanemo vegani.

Vegan je od treće godine života

“Ne želim uzrokovati bol drugom živom suosjećajnom biću. Ne želim mu oduzimati djecu. Ne želim ga prisiljavati na zatočeništvo i tovljenje samo kako bi bilo zaklano. To je apsurdno i barbarski. I ne mogu razumjeti kako možete svjedočiti tome, a da to ne utječe na vas. Tu je sigurno i učinak koji sve to ima na naš okoliš, a koji je razarajući”, izjavio je angažirani glumac i istaknuo da je veganstvo oduvijek bilo njegov život i da mu je to najvažnija stvar.

Vegan od svoje treće godine, Phoenix je neumorni aktivist za prava životinja koji ne propušta nijednu priliku kako bi ukazao na goleme razmjere patnje životinja i nužnost da izborom prehrane najizravnije utječemo na smanjenje te patnje.

Osim što već više od deset godina redovito sudjeluje u PETA-inim kampanjama protiv zlostavljanja životinja radi vune, kože, krzna ili jedenja riba i drugih životinja, u lipnju ove godine u Hollywoodu je predvodio dojmljiv prosvjed povodom Nacionalnog dana prava životinja, a prošli mjesec, na predstavljanju filma “Joker” na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, pridružio se veganskom prosvjedu lokalne organizacije za prava životinja.

Životinje osjećaju bol i patnju

U vremenu kada je više nego ikada aktualan problem opstanka planeta, trebamo se suočiti s činjenicom da svako biće ima svrhu u svojoj specifičnosti i svako zaslužuje život bez ropstva i iskorištavanja.

Iako to već znamo, i znanost je potvrdila da životinje osjećaju bol i patnju, jer njihov živčani sustav sadrži iste biokemijske elemente kao i naš, te imaju vlastiti smisao života. “Čime onda možemo opravdati njihovo ugnjetavanje?” zapitao se još 1970. godine kreator pojma specizam, profesor Richard Ryder.

“Specizam je propust da se, s obzirom na pripadnost vrsti ili karakteristike tipične za neku vrstu, bilo kojem svjesnom biću prida jednak obzir i poštovanje”, pojasnila je spisateljica Joan Dunayer. Drugim riječima, specizam je diskriminacija na osnovi vrste koju itekako trebamo i možemo izbjeći jer svi možemo živjeti bez iskorištavanja drugih vrsta.