ZORAN ŠPRAJC OTKRIO DA JE U SAMOIZOLACIJI: ‘Zahvaljujući svojim bližnjima provest ću tjedan s njima’

Fanovi su Zoranu zaželjeli brz oporavak te su mu poručili kako ‘RTL Direkt’ nije zabavan bez njega

Voditelj i urednik “RTL Direkta” Zoran Šprajc pratiteljima na Instagramu otkrio je kako mora biti u samoizolaciji deset dana te ih je razveselio svojim selfijem.

“On Air, not. Tj. barem ne ovaj tjedan. Zahvaljujući svojim bližnjima provest ću ga s njima u samoizolaciji. Ako bude sve ok, u RTL Direktu se vidimo idući tjedan. Pusa svima, a ne samo njima”, napisao je uz objavu uz hashtagove “Covid-19”, “samoizolacija”, “deset dana doma” itd.

“Sad tjedan dana pauze od ‘RTL direkta’. Nije toliko zabavno bez Vas”, “Brzo se vrati. Jedini koji nema dlake na jeziku”, “Sretno”, “Čuvajte se”, “Ma Vi ste mladi… Zato mi ne brinemo…”, “Kažu Covid je opasan a on nabacio osmijeh”, “Bez vas dragi Šprajc nije to – to. No, ipak čuvajte se i brzo nam se vratite”, komentirali su.