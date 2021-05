ZORAN ŠPRAJC NE MIRUJE NAKON NEZGODE: ‘Uza sve nevolje, lom ruke donosi i neke dobrodošle promjene…’

Zoran je u podužoj objavi na svom Instagramu iznio svoje mišljenje o zatvorenom Hrvatskom željezničkom muzeju

Voditelj i urednik RTL Direkta Zoran Šprajc (53) prije lokalnih izbora slomio je ruku, pa je propustio izbornu noć. No, unatoč tome on ne miruje, već se puno više kreće po gradu, pa tako sreće mnoštvo poznatih ljudi i otkriva mjesta koja su mu do sada bila nepoznata.

Zoran je u podužoj objavi na svom Instagramu opisao jedno takvo iskustvo uz koje je iznio i svoje mišljenje o zatvorenom Hrvatskom željezničkom muzeju.

“Uza sve nevolje, lom ruke (po mogućnosti desne) donosi i neke dobrodošle promjene. Obzirom da sam prinuđen oslanjati se na svoje noge, a ne na volan i kotače, španciranjem srećem više poznatih ljudi i otkrivam mjesta za koja nisam ni znao da postoje. Tako mi je u Vukovarskoj kroz jednu ogradu za oko zapela velika plava lokomotiva s kojom je najveći sin naših narodnosti jurcao od Vardara pa do Triglava.

Nekad je krasila Glavni kolodvor ali je iz epidemioloških razloga uklonjena na ovaj sporedni kolosijek. Kad sam se približio shvatih da je tu još mnoštvo zanimljivih vozila iz željezničke prošlosti, pa onda uočih i skromni natpis Hrvatski željeznički muzej. Ali i obavijest da je muzej 2018. ‘zatvoren zbog građevinskih radova’.

Kada će biti otvoren nemoguće je procijeniti obzirom da usred radnog dana ondje nije bilo nikakvih građevinskih radova i ne izgleda da će ih skoro i biti. Ali zato muzej sigurno ima direktora, možda čak i dva-tri kustosa i pomoćno osoblje koje vodi brigu da muzej i dalje bude dobro zatvoren”, napisao je Zoran.