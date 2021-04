ZORAN SE NAŠAO U NEZGODNOJ SITUACIJI: Pred simpatijom Suzi bio na spoju sa ‘zlatnom djevojkom’

Farmeri i farmerica u prošloj su epizodi upoznali svoje ‘zlatne djevojke’ i ‘zlatnog dečka’

Farmeri i farmerica u petoj su epizodi emisije ‘Ljubav je na selu’ bili na spojevima na slijepo sa svojim ‘zlatnim djevojkama’ i ‘zlatnim dečkom’, kandidatima koje je produkcija odabrala kao najkompatibilnije partnere za pojedinog farmera i farmericu.

Farmeru Zoranu to nije bilo lako jer je on već na brzom spoju sa Suzi zaključio kako mu se ona od svih kandidatkinja najviše sviđa, a tijekom prvog tuluma farmera i kandidata to je i potvrdio. Zoran i Suzi gotovo čitavu večer proveli su zajedno, povučeni u osamljeni kutak, razgovarajući i bolje se upoznajući, a u jednom trenutku su se i poljubili.

Zoranu je zato bilo prilično neobično biti na spoju na slijepo sa ‘zlatnom djevojkom’, kada je znao da ga Suzi gleda.

Nezgodna situacija

“Činiš mi se malo suzdržan, jesi li možda dobio neke instrukcije kako da se ponašaš, ili…?” pitala ga je voditeljica Anita, aludirajući na situaciju sa Suzi. “Hoćeš li smjeti razgovarati s njom nasamo?”

Zoran je rekao kako se ponaša normalno, a Suzi je priznala da joj nije bilo lako gledati spoj na slijepo.

“Stislo mi se u grlu, želudac mi se okrenuo, ali morala sam to izdržati”, rekla je Suzi, kojoj nije bilo lako gledati kako Dijana zavodi Zorana.

“Dijana je stvarno krasno izgledala, zgodna je…” rekla je Suzi iskreno.

No, srce joj može biti na mjestu jer je Zoran nakon spoja s njom pogledao prema Suzi, što je primijetila i sama ‘zlatna djevojka’.

“I ništa? Daj barem odglumi”, rekla je Dijana, a Zoran je poručio kako je on čvrsta i jaka osoba i da se njegova Suzi ne bi trebala bojati.

Koga će Zoran povesti na svoju farmu, ne propustite doznati večeras od 21 sat u novoj epizodi emisije ‘Ljubav je na selu’!