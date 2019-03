ZNATE LI KAKO DANAS IZGLEDA NAJPOZNATIJA LJUBAVNICA? Monica Lewinsky ima 45 godina i vodi potpuno drugačiji život

Naknadno je nastavila školovanje u Londonu te je 2006. diplomirala socijalnu psihologiju

Monica Lewinsky, najpoznatija ljubavnica 20. stoljeća, prošle je godine opet bila u centru pažnje kada je u dokumentarnom serijalu ‘The Clinton Affair’, televizijske mreže A&E, otkrila što se događalo u Bijeloj kući dok je tamo radila kao 22-godišnja pripravnica.

Otkrila je, između ostalog, kako joj je Bill Clinton poklonio iglu za šešir i knjigu “Vlati trave”. Nakon toga otišli su u kupaonicu Ovalnog ureda.

LEWINSKY OTKRILA DETALJE SKANDALOZNE AFERE: Prvo su otišli u kupaonicu, a onda je s mrljama na haljini otišla na večeru

“To što mi je poklonio ovu knjigu za mene je imalo posebno značenje. To je intimna knjiga koja se ne daje olako. Sve što me mučilo: Je li to što osjećam stvarno? Postoji li tu nešto? Sve te nesigurnosti su nekako nestale kad mi je poklonio ovu knjigu. Uputili smo se prema kupaonici, gdje smo postali još intimniji. Dijelio mi je komplimente, ja sam uzvraćala. Došli smo do točke u kojoj bi on u ranijim susretima uvijek stao. Nekako sam zastala i pitala želi li nastaviti. On je konačno rekao da želi”, kazala je Lewinsky.

U petom desetljeću

Iako je već debelo zakoračila u pedesete Monika je na zadnjih nekoliko događanja blistala. Čini se kako su teški dani iza nje, pogotovo oni kada je nakon afere zapala u dugove zbog pravnih troškova iz kojih je bila prisiljena izvlačiti se eksploatiranjem afere koja je nosila njeno ime. Zbog medijskog linča pokušala se i ubiti ali uz pomoć obitelji pronašla je snagu za novi početak.

OBJAVLJENA NIKAD VIĐENA SNIMKA MONICE LEWINSKY I BILLA CLINTONA: U Ovalnom uredu strasno ju je grlio

Naknadno je nastavila školovanje u Londonu te je 2006. diplomirala socijalnu psihologiju. Tema diplomskog rada bila je “U potrazi za nepristranim porotnikom”, a bavila se predrasudama u sudnici. Monica danas živi daleko od očiju javnosti, mirnim životom, ali se i dalje bori i pomaže mladima kada su u pitanju predrasude.