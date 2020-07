NIKOLINA I NJENI DUBOKI CITATI: Navikli ste je gledati u reality showovima, ali ona ima još ponešto za reći

View this post on Instagram

Živimo u svijetu, gdje je ljudima potrebna publika. A ne iskreni prijatelji. Publika što će podržati svaku riječ, diviti se i klimati glavom na sve aplaudirati. Što će mi to? To može i moja sijenka uraditi. Ljudi su željni ljubavi, pažnje, zdravi odnosa iskreni i otvoreni razgovora. Ako su ljudi u nečemu talentovani na ovim prostorima, to jeste izrugavanju drugih. Najlakše je na nekoga staviti zvono. Staviti na zvono i ismijavati se njegovim odlukama. Staviti zvono da je loš da nevalja. Čemu toliki prezir. Čovjek koji je voljen i koji voli. Neće pričati o ljubavi, nego će uživati u njoj. Čovjek koji ima karijeru ispred sebe. Neće pričati o njoj. Nego će nastojati da je što bolje usavrši. Čovjek koji ima bilo kakav posao, neće pričati o poslu. Nego će se posvetiti njemu. Ljudi su danas gladni svega. Gladni ljubavi. Gladni pažnje. Gladni iskreni prijatelja. Često te ljude nazivaju narcisima. Ne oni nisu to. Oni su samo gladni nečega u životu. Gladni su tuđih mišljenja, gladni pažnje gladni ljubavi. Žele da se ne osjećaju beznačajnim. Žele samo da im se neko divi u nečemu. Kada bi svako priznavao nešto svoje. Ovaj svijet bi bio mnogo sretniji. Kada bi svako pričao samo ono što zna. Kakva bi tišina nastala. Stariji ljudi, i starije generacije nisu imale mnogo. Ali su znali uživati u tome.Sada imamo mnogo toga više što neke generacije nisu imale. Ali ne znamo uživati u tome. Nema više onih ljudi, onih dobri stari vremena, kao što je nekada bilo. U ovom svijetu izgubile se sve vrijednosti, bacile niz vodu. Izgubilo se poštovanje jedno prema drugome, pomaganje jedno prema drugome, saosjećanje jedno prema drugome. Ljudi više nit se Boga plaše nit se koga stide. Čast izuzetcima što ih je malo.Prijatelji više nisu kao što su nekada bili. Više se raduju tvojoj muci nego svojoj sreći. Djeca ne poštuju roditelje svoje. Roditelj su digli ruke od djece svoje, ne odvraćaju ih od krivog puta. Familija se ne poštuje kao nekada, niti obilazi. Okreću glave jedni od drugi. Diplome se kupuju, uvjerenja. Ljudi se prodaju za šaku ničega. Jedino što se ne može kupiti ljubav, obraz, moral, karakter pamet poštenje i zrno sreće. #life #happy #fun #love❤️