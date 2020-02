ŽIVOTNA DRAMA BIVŠE MANEKENKE: Jedno jutro probudila se s utrnulom nogom, ali rekli su joj da nije ništa ozbiljno. Nakon par sati uslijedio je horor…

Soniji je nakon niza pretraga dijagnosticiran transverzalni mijelitis, rijetki neurološki poremećaj koji ju je prikovao uz kolica

Kad se dizajnerica i bivša manekenka Sonia Vera jedno jutro u lipnju 2017. probudila s utrnulom rukom nije ni slutila da je to početak njezine noćne more. Misleći da je doživjela srčani udar, ova 46-godišnja žena iz Venezuele odmah je otišla u bolnicu gdje su joj rekli da je to posljedica anksioznosti i da se vrati kući i odspava. Iako se nije mogla riješiti osjećaja da je posrijedi nešto ozbiljnije, poslušala je liječnike.

Teška dijagnoza

Pravi horor je uslijedio kad se nakon pet sati probudila paralizirana od prsa prema dolje. Ipak, nije paničarila jer je vjerovala da je riječ o prolaznom stanju i da će joj liječnici otkloniti tegobe. U bolnici su je poslali na cijeli niz pretraga, uključujući i dvije punkcije leđne moždine i na kraju joj dijagnosticirali transverzalni mijelitis, rijetki neurološki poremećaj koji pogađa središnji živčani sustav i uzrokuje upalu leđne moždine.

Terapija u Americi

Sonia je u bolnici provela šest mjeseci gdje su joj u početku davali steroide kako bi smanjili upalu. Primila je i tri IVIG transfuzije te odlazila na fizioterapiju. Rekli su joj da za njezino stanje nema lijeka i da možda više neće moći hodati. Unatoč crnoj prognozi, Sonia je zadržala pozitivan stav i uvjerena je da će ponovno stati na noge. Zasad hodanje svakodnevno vježba u bazenu i prati sve novosti vezane za nove načine tretiranja svoje bolesti. Nakon što je prošla klinička ispitivanja za epiduralni stimulator u Kentuckyju, koji se pokazao uspješan u liječenju paralize, Sonia je pokrenula stranicu za prikupljanje novčane pomoći kako bi mogla platiti letove u Ameriku na revolucionarnu terapiju koja joj je jedina nada da će ponovno prohodati.