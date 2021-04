ŽIVOT PLAYBOYEVE ZEČICE NIJE LAK: Jedna od njih otrkila: ‘Svatko tko se želio useliti u dvorac morao se seksati s Hefnerom’

Bivša Plaboyeva zečica Holly Madison otkrila je u novom podcastu da je u vili s pokojnim osnivačem Playboya Hugh Hefnerom izgubila samopouzdanje. Imala je suicidalne misli, a kako bi im se othrvala morala se zauzeti se za svoja prava

Holly Madison (41) sedam je godina bila ljubavnica Hugha Hefnera i stanovala je u njegovoj vili s još sedam Playboyevih zečica. Godine 2008. odlučila je pobjeći. U srijedu je otkrila nove detalje o životu u vili i o seksu s Hefnerom.

Nudio joj drogu

“Zamislite da se seksate s nekim u sobi punoj žena koje te mrze i koje te ogovaraju iza leđa, kako grozno”, rekla je bivša Playboyeva zečica u novoj epizodi podcasta ‘Call her Daddy‘. Ispričala je kako joj je pokojni osnivač Playboya ponudio drogu koju je ona odbila.

“Rekla sam mu da ne konzumiram droge, na što mi je on rekao da ih ni on ne konzumira”, kazala je Holly. Nadodala je kako joj je Hugh rekao da su u 70-ima tu drogu zvali ‘otvaračima bedara’.

Tvrdi da se ne sjeća kada je zadnji put bila trijezna dok je boravila u njegovoj vili. Dodala je da se grupni seks odigravao dvaput tjedno. Rekla je kako je svatko tko se želio useliti u dvorac morao spavati s Hefnerom.

Istaknula je kako joj se boravak u dvorcu dok je bila mlađa činio kao dobra ideja. Tvrdi da nije razumjela zašto je to drugim ljudima čudno.

Imala je suicidalne misli

Nakon godina provedenih u dvorcu, cijela situacija s Hughom kao i okruženje u kojem se našla, počeli su utjecati i na njeno mentalno zdravlje.

“Htjela sam dijete, no nisam uspjela zatrudnjeti. Dala sam šansu našoj vezi no nakon nekog vremena me sve počelo gušiti. Imala sam suicidalne misli. Morala sam otići”, tvrdi Holly.

U intervjuu za magazin People 2016. godine rekla je kako je zapravo bila u jako teškoj poziciji kad je bila prva djevojka Hugha Hefnera.

“U vili je sve podređeno lagodnom životu, ali morate se ponašati po određenim pravilima. Nisam bila sretna što sam morala živjeti kao klon. U vili sam izgubila samopouzdanje. Svi su manipulirali jedni drugima kako bi održali svoj status”, zaključila je plavuša.