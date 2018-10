ŽIRI POKLONIO ZADNJI ZLATNI GUMB, GLEDATELJI LJUTITI: ‘Ionako je sve namješteno. Već se zna pobjednik ovog showa’

“Dobro da ih nije došlo 150… Ako je ovo zlatni gumb svi bi ga trebali dobiti”, neki su od komentara

U sinoćnjoj epizodi Supertalenta žiri je iskoristio zadnji zlatni gumb i u polufinale poslao grupu iz plesnog kluba Dance Queen iz Kraljevice.

Velika grupa od čak 47 plesača oduševila je Davora Bilmana, koji se pobrinuo da plesači dođu na korak do trofeja.

“Vi i da ne znate plesati imali bi jedan veliki problem, a jedini problem kojega bi imali je pitanje kako biste uspjeli nadmašiti ovaj nastup u polufinalu. Samo je jedan način na koji sam siguran da ćete biti u polufinalu, a vjerujem da ga znate i vi”, rekao je Bilman i izazvao opću euforiju.

Nikad viđeno?

“Mi ćemo prikazati plesnu produkciju koja je radi raznovrsnosti u godinama i raznovrsnih plesnih stilova drugačija. Mislim da će to žiriju biti atraktivno, a posebno jer do sada nije bilo nečeg takvog na Supertalentu”, rekle su trenerice plesne skupine, no publika se očito s njima ne slaže.

Mnogi smatraju kako ovaj nastup nema veze s talentom te da je ovo bila samo dobro uvježbana točka.

Namještaljka?

“Ajde dosadni ste više s plesačima i pjevačima, dajte malo drugima taj zlatni gumb”, “Dobro da ih nije došlo 150… Ako je ovo zlatni gumb svi bi ga trebali dobiti”, neki su od komentara.

Gledateljima je do te mjere zasmetao zlatni gumb za grupu Dance Queen da su optužili žiri kako je u pitanju namještaljka.

“Ionako je sve namješteno. Već se zna pobjednik…”, piše na službenoj Facebook stranici showa.