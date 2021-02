ŽIRI ODABRAO KANDIDATE KOJI NASTAVLJAJU NATJECANJE: Evo koje ćemo parove gledati u osmoj sezoni ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’

U osmoj sezoni popularnog kulinarskog showa kuhat će deset parova

Nakon dva tjedna audicija na neviđeno i mentorske selekcije Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček donijeli su odluku o tome tko su kandidati koji će nastaviti kuhati u osmoj sezoni showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!”

TIM PAŽANIN

FATIMA TOMIČIĆ (51) I MAHIR KAPETANOVIĆ (28)

Vidovnjakinja i duhovna iscjeliteljica Fatima Tomičić za sebe kaže da je veliki gurman, da je kuhanje čini sretnom u životu i da se zato prijavila u show. Inače, svoje je znanje stekla u školi misticizma, a u svom je dugogodišnjem radu pomogla mnogim ljudima u teškim životnim trenucima, napisala je dvije knjige o životu, vodila vlastiti televizijski show te bezbroj seminara na temu duhovnosti, kao i skupnih terapija. Njoj će se kao partner pridružiti glazbenik Mahir Kapetanović, koji je kuhati učio od svoje bake uz sevdah. Mahir voli pripremati razna jela, ali kaže, kad s uhvati jednog, onda samo to forsira. Gušt mu je kuhati morske delicije iako mu nisu često na meniju.

IVANA ŽUPIĆ (34) I ASMIR SELIMANOVIĆ (30)

Prijatelji Ivana i Asmir u show su se prijavili na njezin nagovor, a prolazak audicija pokazao je da je to bila dobra odluka. Ivana je računovotkinja, ali i vlasnica dječje igraonice dok je Amir trenutno nezaposlen, a po profesiji je frizer. Iako zapravo nikad nisu kuhali zajedno, kažu da imaju slične metode, što će im, vjeruju, pomoći u samom showu. Kad su zajedno, kažu, ne prestaju se smijati i zabavljati pa vjeruju da će biti zabavno i gledateljima. S druge strane, vjeruju kako će i oni sami puno naučiti. Obožavaju ispijati duge kave, a iako se ponekad porječkaju, vrlo brzo trzavice riješe.

IVANA BANFIĆ (50) I VELIMIR GRGIĆ (42)

Pjevačica Ivana Banfić i pisac, producent i novinar Velimir Grgić ne poznaju se dugo, ali vrlo brzo su kliknuli. Upoznali su se kada su radili na Ivaninoj knjizi „Devedesete“, a tada su shvatili i da oboje uživaju u kuhanju. Ivana je već ranije sudjelovala u emisiji „Tri, dva, jedan – peci!“, priprema kolača joj je velika strast, ali obožava kuhati i razna jela, naročito kada su sastojci iz njezina vrta. Velimir obožava pripremati azijsku hranu, kao i razna egzotična jela, što bi žiri moglo impresionirati. Vjeruju da će se u showu dobro zabaviti, ali i puno naučiti.

JOZEFINA BIRINDŽIĆ (50) I KSENIJA MADUNA (54)

Simpatične Slavonke svoje su prijateljstvo počele prije nešto više od tri godine dok su obje još živjele u Australiji. Nakon povratka u rodni Slavonski Brod to su prijateljstvo nastavile njegovati pa se često i druže uz hranu. Ksenija kaže da voli pripremati domaća slavonska jela, ali da je traga u njezinoj kuhinji ostavilo i to što je više od 20 godina bila u Australiji. U slobodno vrijeme ide u teretanu, na jogu i čita knjige. Jozefina voli eksperimentirati u kuhinji, a svakako će zaštitni znak ovih dviju dama biti osmijeh koji im ne silazi s lica.

LJUBA BOŠNJAK (42) I MIRELA HARAPIN BABIĆ (42)

I Ljuba i Mirela u show su se prijavile same, a nakon prolaska audicija spojene su u par. Ljuba je uvijek dobrog raspoloženja, poprilično je smirena, a nada se da će u showu puno naučiti. Mirela je majka šestorice sinova i kaže da je kuhanje u njezinu domu svakodnevica. Priprema raznu hranu, a njezini sinovi obožavaju jesti i davati kritike jelima. Kao par, Ljuba i Mirela odlično funkcioniraju iako su karakterno drugačije pa Mirela za sebe kaže da zna paničariti ako stvari ne idu kako je zamislila.

TIM ŽELJKA

DARIO OREŠKI (20) I MARIJA BENJAK (59)

Mladi youtuber iz Bednje, Dario Oreški te vesela umirovljenica Marija Benjak gledateljima su poznati iz ranijeg sudjelovanja u emisiji ‘Večera za 5 na selu’, gdje su sklopili lijepo prijateljstvo pa su se sad odlučili okušati u nešto drugačijem formatu kulinarskog showa. Dario je ujedno i najmlađi kandidat među ‘top 10’ kandidata ove sezone, no to mu neće predstavljati nikakav problem jer je po struci – kuhar! Obožava pripremati deserte, a najdraža su mu zapečena pileća jetrica. Voli pripremati domaća i tradicionalna jela te priznaje da mu u kuhinji sve ide od ruke, osim pranja suđa. Marija je domaćica iz mjesta Pušćine koja obožava kuhati a najviše priprema tradicionalna jela svoga kraja, stoga ovaj par svakako računa na naklonost chefa Tomislava Špičeka.

DANIJELA NEVAJDA (36) I JOSIP RAJIĆ (41)

Danijela i Josip novi su kulinarski partneri koje je žiri spojio na mentorskoj selekciji nakon što su oboje prošli dalje kao individualci. Danijela je instruktorica zumba plesa i fitnessa iz Zaprešića, a na audicijama se Špiček odmah pribilježio za njezin sat nakon što sezona završi. Vrlo je strastvena kuharica te voli kad joj jelo ispadne onako kako ga je i zamislila. Josip je mehaničar iz Busovače i također obožava kuhati, a uz to je svoj najveći gastrokritičar. Bez obzira na to što su se tek upoznali u showu, Danijela i Josip odmah su spretno podijelili kulinarske zadatke – on će uglavnom biti zadužen za meso, a ona za priloge i ostale detalje za radnom jedinicom.

JASMINA ZULIĆ (35) I JOSIP ŠARIĆ (55)

Jasmina, zvana Jazz, i Josip zaručnici su iz Zagreba. Oboje vrlo vedri i komunikativni, vole putovati i pritom istraživati različite kulture. Josip je po zanimanju urar, no jako ga zanima kuhanje stoga često priprema razna jela i nadograđuje svoje kulinarsko znanje. Voli pripremati tradicionalna jela s dozom svoje kreativnosti pa će u ovom paru Josip biti glavni zadužen za kuhanje. Vrlo su skladan par, što će se vidjeti i za radnom jedinicom, pa se nadaju da će svojim jelima očarati žiri i ostati što dulje u showu.

MIROSLAVA BERNAT (24) I NEBOJŠA RANČIĆ (46)

Miroslava i Nebojša još su jedan kulinarski par spojen na mentorskoj selekciji. Miroslava je nutricionistica po zanimanju i izrazito joj je važna zdrava i pravilna prehrana, no dugi niz godina bavi se modelingom i čak je osvojila nekoliko laskavih titula. U show se prijavila jer je kuhanje jako zanima, a i htjela se okušati u nekom novom izazovu. Nebojša je po zanimanju konobar, no oduvijek ima izraženu ljubav prema kuhanju stoga je RTL-ov kulinarski show bio logičan odabir. Nebojša ponekad voli eksperimentirati s namirnicama pa je tako žiriju na audicijama ponudio wok s piletinom i krumpirom, a što će na njegove kreativne kombinacije reći nutricionistica – vidjet ćemo!

DRAŽEN TURINA ŠAJETA (48) I EDI LAZARIĆ (42)

Šajeta je poznati hrvatski kantautor i pisac iz Opatije, a Edi je bubnjar u njegovom bendu. Dugogodišnji prijatelji i kolege odlučili su napraviti neki preokret u životu pa su se prijavili u kulinarski show “Tri, dva, jedan – kuhaj!”. Ediju kuhanje ide od ruke i vrlo je spretan u pripremi raznih jela pa će u ovoj kombinaciji i preuzeti glavnu ulogu u kuhinji. Za to će vrijeme Dražen odrađivati sve ostalo što je potrebno – radit će im PR, marketing, gulit će krumpire, sjeckati luk, miješati, dodavati začine Ediju i slično. Jako su dobar tim, dobro se nadopunjavaju i već su se na audicijama dokazali kao glavni zabavljači na setu te su priznali da igraju na kartu simpatičnosti. Iako ponekad možda nisu najspretniji par za radnom jedinicom, Šajeta i Edi spremni su naučiti sve kulinarske trikove koje će mentorica Željka s njima podijeliti.

Kulinarske zgode i nezgode najboljih deset parova pratite od ponedjeljka do četvrtka u 20.45 sati na RTL-u!