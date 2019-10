ŽIRI NIJE MOGAO SAKRITI SVOJE ODUŠEVLJENJE: Prvi okršaj žena i muškaraca pokazao tko je spretniji u pripremi jela

Djevojke su dobile puno bolje ocjene nego dečki te pokazale da su ipak vještije u kuhinji

Tomislav Špiček zaključio je da bi natjecateljice mogle biti uspješnije, dok su Željka Klemenčić i Ivan Pažanin diplomatski odgovorili kako je sve stvar pojedinaca. U narednim epizodama ženski tim će za mentoricu imati Željku, Pažanin će podučavati muškarce dok Špiček ima ulogu predsjednika žirija. U prvoj epizodi parovi su dobili zadatak „prsa o prsa“, odnosno jedan ženski i jedan muški par, koji na paralelnim kuhinjskim jedinicama imaju isti zadatak na temelju kojeg će žiri odlučiti tko je bolji. Za pripremu glavnog jela kandidati će imati 75 minuta vremena, a s kuhanjem počinju nakon savjetovanja sa svojim mentorima.

Ivan i Ivan odlučili su crne rezance, koje su dobili za zadatak, napraviti s lososom. Iako su spojeni nakon audicije, imenjaci su jako složni. Baš kao i Dina i Franka, koje su također spojene nakon audicije, a koje isto moraju pripremati crne rezance. One su ih odlučile napraviti s kozicama u umaku od rajčica. Karmen i Marina dobile su zadatak napraviti nešto s vinom, a odlučile su da će to biti kunić. Njihovi protivnici u zadatku su Alen i Dino, koji pripremaju teletinu u umaku sa šljivama i smokvama te pljukancima.

Prijateljice Ana i Katarina moraju pripremiti zimsko jelo, a odabir je pao na janjeći zimski gulaš. One se bore protiv braće Roberta i Brune, koji pripremaju bijele žgance s telećom šniclom i pestom. Jole i Marijana imaju zadatak zagorsko jelo pa su odlučile pripremiti patku na buči, dok njihovi konkurenti Marko i Renato pripremaju zagorsku juhu. Dame su spojene u par na audiciji, ali među njima se osjeti dosta napetosti, a Jole je izjavila i kako bi voljela da je sama jer bi onda mogla kriviti samo sebe. Sestre Katica i Štefica zato nemaju problema s odnosom. One pripremaju ribu iz pećnice s povrćem jer su dobile zadatak – iz pećnice. Tomislav i Tomislav su na njihovoj suprotnoj strani i pokušat će ih pobijediti rolanom teletinom s popečcima.

Strogo ocjenjivanje

Žiri je prvo ocjenjivao jela iz pećnice. „Dogovorite se koja će očistiti malo ribe pa da možemo probati, a vi dečki kad pečete nešto u foliji, onda je i skinite“ odmah je komentirao Špiček Katici i Štefici te dvojici Tomislava. Željka je pohvalila karfiol kao prilog dvojice Tomislava, dok je ribu Katice i Štefice komentirala da je kuhana, a ne pečena. Špiček je bio zadovoljan s oba jela uz male prigovore, a Pažanin je komentirao da riba nema karakter, dok je za jelo Tomislava i Tomislava rekao da nema većih zamjerki. Katica i Štefica dobile su od žirija 17 bodova, dok su Tomislavi dobili 24 boda. Marina i Karmen te Alen i Dino pripremali su jelo s vinom. Pažanin je komentirao da meso nije dobro pečeno kod dečki, a nije bio zadovoljan ni salatom.

„Njoki su vam fantastični, kunić je odličan, ja bih možda malo više soli, ali to su finese. Ne bih puno filozofirao, svaka vam čast“ komentirao je Ivan. I Željka ih je pohvalila, no Špiček je komentirao da se trebalo više osjetiti vina u njihovom jelu. Za Alenovo i Dinovo jelo komentirao je da nisu dobro iskoristili komad mesa koji su dobili pa su na kraju za svoje jelo dobili 17 bodova, dok su cure nagrađene s 25 bodova. U zadatku zagorsko jelo Marijana i Jole su pripremale patku, dok su Nered i Renman pripremali zagorsku juhu, a Željka je odmah komentirala da uz to nikako ne ide salata s narančom i ananasom. Nije bila previše oduševljena jelom Marijane i Jole jer termički patka nije bila dobro obrađena.

Špiček pokazao zube reperima

Pažanin je bio zadovoljan jelom svojih dečki, dok je Špiček bio puno oštriji jer je smatrao neprikladnim što su dečki mijenjali suštinski recept zagorske juhe. Nered i Renman dobili su 15 bodova, baš kao i Marijana i Jole. Ana i Katarina radile su janjeći gulaš koji je bio baš po volji Špičeku, dok im je Željka zamjerila veliku količinu umaka od rajčice. S jelom Roberta i Brune nije bila nimalo sretna, baš kao ni Pažanin, kojeg nisu oduševile ni djevojke. Bruno i Robert na kraju su dobili 12, a Ana i Katarina 14 bodova. Franka i Dina su, kao i dvojica Ivana, pripremale crnu tjesteninu. Djevojke su dobile puno bolje komentare nego dečki pa su i ocjene bile u skladu s pohvalnim komentarima. One su dobile 24 boda, a dečki 11.

Prema prvom natjecateljskom danu dame su pokazale da su bolje u kuhinji, no hoće li kod dečki proraditi inat koji će ih dovesti do boljih jela, gledatelji RTL-a saznat će u novoj epizodi u utorak u 21:15 na RTL-u!