ZIGMAN KREIRAO KORZET ODIJELO ZA SLAVNU REPERICU: Cardi B je pokazala sve svoje atribute!

Cardi B u reklami nastupa u Zigmanovom ledeno plavom odijelu, snježno bijeloj krznenoj bundi Duckie Conffeti i srebrnim cipelama

Hrvatski dizajner Juraj Zigman osmislio je i dizajnirao odijelo koje u novoj reklami za Pepsi Colu nosi američka hip hop zvijezda Cardi B, priopćeno je iz agencije PR 365.

“Već ranije su stilisti uzeli neke moje stvari za njen video spot, a sada kad su mi ponudili suradnju na velikom projektu, odmah sam prihvatio”, izjavio je Zigman, koji je prethodno Cardi B odjenuo u svoj korzet sako u spotu za singl “Writing on the wall”.

Nova Pepsi reklama originalan je miks božićnih elemenata i pomalo drske, ali šarmantne Cardi B, koju odlikuje humor, čaroban interijer i bajkoviti vilenjaci popraćeni pozadinskom glasom sinonima Božića – pjevača Michaela Bubblea. Cardi B u njoj nastupa u Zigmanovom ledeno plavom odijelu, snježno bijeloj krznenoj bundi Duckie Conffeti i srebrnim cipelama s potpisom Jessice Rich, navodi se u priopćenju.

“Radio sam reklame u Hrvatskoj i znam kakva produkcija stoji iza svake, dani snimanja, cijeli tim koji stoji iza reklame, ali ovo je sasvim druga priča, produkcija koja je na razini filmske. Užitak mi je bio što sam dio takvog projekta”, kaže Zigman.

Zigman je odjenuo mnoge svjetske zvijezde

Američka rapperica i glumica u svojoj je kratkoj karijeri već osvojila Grammy, sedam Billboard Music nagrada, 11 BET Hip Hop nagrada, tri American Music nagrada i četiri MTV Video Music nagrade, a časopis Time lani ju je uvrstio na prestižan popis 100 najutjecajnijih osoba na svijetu.

“Cardi je baš prizemna i profesionalna zvijezda, nakon odrađenog fittinga sjedili smo satima i pričali o svemu, o sceni, o modi. Možda sam imao tremu davnih dana pred Severinom ili tako nekim, a sad ne vidim nikakav razlog da se uzbuđujem jer, kao i ja, tako i oni su tu zbog posla”, kaže Zigman.

Osim Cardi B, među Zigmanovim muzama na svjetskoj pop sceni su i zvijezde poput Fergie, Rite Ore, Nicky Minaj i Cheryl Cole.

“Moja suradnja sa svjetskim zvijezdama je možda karakteristična po tome što nikada nije završila na jednoj kreaciji, svaka od njih ima bar još jednu Zigman haljinu. Ja svoju odjeću ne šaljem i ne čekam da ju netko slučajno odjene, to me ne zanima. Mene zanima projekt, a za takav vid suradnje su spremni i agenti iz LA i oni to itekako traže” rekao je dizajner.