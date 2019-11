ZGODNE AKROBATKINJE IZ UKRAJINE ODUŠEVILE DAVORA: Popeo se na pozornicu samo da ih zagrli: ‘Jao, ostaje bez večere doma!’

Davor je natjecateljicama uručio improvizirani zlatni krug kao simboliku na izvrstan nastup

Šesta po redu epizoda Supertalenta predstavit će nove kandidate koji će svojim talentom donijeti zabavu u domove gledatelja ove nedjelje. Zanimljiv, pomalo šokantan te svakako adrenalinom nabijen nastup osigurat će tri akrobatkinje iz Ukrajine – Trio essence kojega čine Elena, Larisa i Olga, a njihovim nastupom najviše će biti oduševljen Davor koji će kazati kako mu je žao što im ne može dati zlatni gumb, obzirom da je svoj već iskoristio, jer mu to daje mogućnost da se popne na pozornicu i izgrli s natjecateljima. No, to ga neće spriječiti, pa će se Davor ipak popeti na pozornicu, izgrliti natjecateljice i uručiti im improvizirani zlatni krug kao simboliku na izvrstan nastup. „Ma nemoj, stari lisac! Bilmane, je li moguće?“ uzviknula je Maja, a Martina je dodala: „Jao, kako će večeras ostati bez večere doma!“

Balet, breakdance i hula-hoop

Svojom vještinom plesanja žiri će oduševiti i Talijan sa slovenskom adresom, Filippo Jorio. Filippo je baletni plesač zaposlen u ansamblu Internacionalne Opere u Ljubljani. „Teško je biti baletni plesač, ne toliko zbog fizičke zahtjevnosti koliko zbog mentalnih i emocionalni pritisaka“ otkrio je Filippo te dodao: „Plešem, zabavljam se i slavim život!“ Svoje plesno umijeće pokazat će i srednjoškolski duo Max i Đuro koji će se predstaviti breakdanceom. „Mi smo od drugih brejkera drugačiji po apsolutno svemu. U našim godištima nije to tako popularno, često nastupamo jedan protiv drugoga“ otkrili su.

Osmogodišnji Matej Mateković iz Križevaca svoju ljubav prema hula-hoopu otkrio je gledajući Supertalent 2017. godine, a od tada, neumorno vježba. „Kada nisam u školi, vrtim hula hoop. Želim ići na Supertalent da pokažem publici što sam naučio u ove zadnje dvije godine“, kazao je Matej, koji je kako kaže, dosta trikova naučio gledajući videa Jelene Znaor, finalistice četvrte sezone Supertalenta. „U razredu sam popularan i svi vole moj talent, osim nekih dečkiju zato što smatraju da su hula hoopovi samo za curice. Ja ću im na Supertalentu pokazati koliko je zapravo hula hoop cool!“ dodao je Matej.

Mentalist Siniša

Na pozornicu Supertalenta iz Slovenije doći će i mentalist Siniša Hotko koji za sebe kaže da je čovjek koji treba odgovor na sve, pa je iz tog razloga i počeo istraživati mistične stvari i kako one funkcioniraju. „Pošto sam mišljenja da život nije samo prokletstvo i depresija, nego da treba u životu uživati, odlučio sam se prije godinu dana pokazat javnosti preko showova, počeo sam kombinirat klasične trikove s energijom i magijom i ubrzo sam dobio nadimak Mentalist“ rekao je Siniša koji je prošle godine u slovenskoj verziji Supertalenta došao do polufinala. Zabavan nastup osigurat će i Jovan Jeremić koji će žiri zaintrigirati talentom govorenja unatrag, dok će obitelj Vukina spojiti svoje umjetnosti u jedan nastup pa će se tako predstaviti pjevanjem i slikanjem. „Želimo donijeti radost, jer život je pun boja!“ složni su.

Pjevači

Od pjevača žiriju će se predstaviti skupina djece u dobi od 12 do 15 godina pod imenom Pop rock škola Sarajevo, a nastupit će s pjesmom The lion sleeps tonight u acapella izvedbi. Petar Jojić Percholy iz Beograda, glasom i stasom, kažu mu, nalikuje na pjevača Zdravka Čolića, a upravo s njegom pjesmom Zvao sam je Emili predstavit će se žiriju. „Smatram da sam poznat najviše u Beogradu, mada i šire. Moji najpoznatiji video snimci imaju od 2 do 5 milijuna pregleda.“ pohvalio se Petar i dodao: „Ljudi jesu nekad zavidni, mnogi su i poželjeli moj glas, ali mene to ne dotiče, ja sam pozitivan. Živim za muziku i za svoje fanove. Imam karizmu što ljudi i potvrđuju. Na Supertalentu ću se truditi da očaram publiku i da ostavim jedan značajan trag u karijeri“.

Pjevanjem će se predstaviti i Tomislav Čekolj koji ističe kako se time liječi od svih negativnosti, a na binu Supertalenta stat će i dvojac iz benda Cota G4.

Tko će od kandidata proći u daljnji krug, a za koga će sudjelovanje u Supertalentu završiti, ne propustite doznati ove nedjelje od 20.15 na Novoj TV!